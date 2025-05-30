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Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek?

Sosyal medya platformu X'de (Twitter) yaşanan erişim sorunu sonrası birçok kullanıcı "X çöktü mü, Twitter çöktü mü?, Twitter neden açılmıyor?, Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek?" sorularının yanıtı araştırmaya başladı.

Haber Merkezi
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Twitter (X) çöktü mü, neden açılmıyor? Twitter erişim sorunu ne zaman düzelecek?
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30 Mayıs Cuma günü kullanıcılar, masaüstü ve mobil üzerinden sosyal medya platformu Twitter'a giriş yapmaya çalışırken yüklenme sorunu ve hata ile karşılaştı.

Twitter çöktü mü?

Kesinti bildirimlerini anlık olarak toplayan DownDetector gibi platformlara göre, 30 Mayıs 2025 saat 23.00 sularında Twitter’a dair şikayetlerde büyük bir artış yaşandı.

Bu da sorunun bölgesel değil, global çapta olabileceğine işaret edildi.

Twitter neden açılmıyor?

Kullanıcılardan gelen ilk geri bildirimlere göre, site çöktüğü sırada Twitter ana sayfası yüklenmedi tweet gönderilemedi ya da zaman akışı yenilenemedi.

Bazı kullanıcılar da uygulamaya hiç erişemediklerini ve “Bağlantı hatası” mesajı aldıklarını bildirdi.

Kullanıcılar "Hay aksi bir hatayla karşılaştık, gönderilerin şu anda alınamıyor. Lütfen daha sonra tekrar dene" sorunu yaşadıklarını belirtti. 

Sorun, Türkiye genelinde olduğu gibi farklı ülkelerdeki kullanıcılardan da rapor edildi.

 

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