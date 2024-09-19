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Uçakta olay çıkardı, polise hakaret etti! Dilan Çıtak Tatlıses gözyaşlarıyla açıklama yaptı

Dilan Çıtak Tatlıses, önce Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul tarifeli seferinde olay çıkardı. Ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken polis memuruna hakaret etti. Çıtak, yeni bir açıklama yaptı ve yaptıklarından pişman olmadığını söyledi.

Haber Merkezi
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Uçakta olay çıkardı, polise hakaret etti! Dilan Çıtak Tatlıses gözyaşlarıyla açıklama yaptı
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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses; geçtiğimiz günlerde THY'nin Bodrum - İstanbul tarifeli seferini yapan uçağında olay çıkarmış ve bunu üzerine kara listeye alınmıştı. Çıtak Tatlıses, kara listeye alınan 441'inci kişi oldu.

Dilan Çıtak Tatlıses, uçak iniş için alçaldığı sıralarda kedisini pusetten çıkarıp kucağına aldı. Dilan Çıtak Tatlıses, kabin memurunun havacılık kuralları gereği kediyi pusete koymasına yönelik uyarısını dikkate almadı.

Uçak, indikten sonra Dilan Çıtak Tatlıses ile kabin memuru arasında tartışma yaşandı. Dilan Çıtak Tatlıses, kabin memuruna önce hakaret edip küfretti, ardından da saldırdı. Yaşananların ardından pilot, uçağa polis çağırdı.

THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikâyetçi oldu.

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"Seni burada yerler koçum"

Dilan Çıtak Tatlıses uçaktan indikten sonra şikâyet işlemleri için kendisini havalimanındaki karakola davet eden polis memuruna hakaret etti;,"Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin. Yerler seni burada yerler koçum. Bak seni yerler. Ne olacak, ne olacağını sanıyorsunuz? Ne olacağını sanıyorsun delikanlı" dedi.

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Gözyaşlarıyla açıklama yaptı

Tüm yaşananların ardından açıklama yapan Dilan Çıtak Tatlıses ise konunun çarpıtıldığını ifade ederek yaptıklarından utanmadığını söyledi.

Dilan Çıtak Tatlıses, sosyal medyadan yayımladığı bir videoda gözyaşlarına boğuldu ve pişman olmadığını söyledi.

"Yaptığımdan utanmıyorum"

Dilan Çıtak Tatlıses, ardından şu ifadeleri kullandı:
"Benim kedime bunu yapamazsın, başka hiçbir hayvana da bunu yapamazsın. Yaptığımdan asla utanmıyorum. Ben uyuşturucu kullanmadım, alkol almadım, uçağı gasp etmedim. Hırsızlık yapmadım, bu ülkeyi dolandırmadım, açık saçık pozlar verip rezil rüsva olmadım, benim pornom da çıkmadı. Çocuklara tacizde bulunmadım, bir erkek olup bir kadını dövmedim, bir kadını da öldürmedim... Pardon ya."

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