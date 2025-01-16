Uğur Mumcu davasında Mehmet Ağar tanık olarak dinlenecek

Gazeteci Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy ve Bahriye Üçok'un cinayetlerini de kapsayan "Umut Davası"nın duruşması bugün Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Ara kararını açıklayan mahkeme dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'ın tanık olarak dinlenmesine ve sanık Oğuz Demir'in ve ailesinin Türkiye'de yaşayıp yaşamadığına ilişkin fiili araştırma yapılması için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılmasına karar verildi. Duruşma ise 12 Mayıs'a ertelendi.