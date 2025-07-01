Ülkenin dört bir yanında yangınlar sürüyor: Bakan Kurum, acı bilançoyu açıkladı

Türkiye’nin birçok noktasında yaz aylarıyla birlikte etkisini artıran orman yangınları, yerleşim alanlarında da ciddi hasarlara yol açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından olumsuz etkilenen illerdeki hasar raporunu paylaştı.

"Ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta’da hasar tespit çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" diyen Kurum, bilançoyu aktardı:

"İzmir'de şu ana kadar; Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110’u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana’da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."