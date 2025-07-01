  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Ülkenin dört bir yanında yangınlar sürüyor: Bakan Kurum, acı bilançoyu açıkladı
Takip Et

Ülkenin dört bir yanında yangınlar sürüyor: Bakan Kurum, acı bilançoyu açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangınların hasara yol açtığı illerdeki hasar tespit çalışmalarının bilançosunu açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ülkenin dört bir yanında yangınlar sürüyor: Bakan Kurum, acı bilançoyu açıkladı
Takip Et

Türkiye’nin birçok noktasında yaz aylarıyla birlikte etkisini artıran orman yangınları, yerleşim alanlarında da ciddi hasarlara yol açtı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınlarından olumsuz etkilenen illerdeki hasar raporunu paylaştı. 

"Ülkemizde yaşanan orman yangınlarıyla ilgili İzmir, Hatay, Adana, Manisa ve Isparta’da hasar tespit çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" diyen Kurum, bilançoyu aktardı:

"İzmir'de şu ana kadar; Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da 110’u konut olmak üzere toplam 114 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu, Adana’da 8, Manisa'da 6 ve Hatay'da ise 4 bağımsız birimin ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarımız tamamlandıktan sonra hızla yaraları saracağız. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

AFAD’dan yangın mağdurlarına hane başına 162 bin lira yardım: Açıklama yapıldıAFAD’dan yangın mağdurlarına hane başına 162 bin lira yardım: Açıklama yapıldıGündem
İletişim Başkanlığı açıkladı: Son 3 günde 263 yangın çıktı, 4’ü hâlâ kontrol altına alınamadıİletişim Başkanlığı açıkladı: Son 3 günde 263 yangın çıktı, 4’ü hâlâ kontrol altına alınamadıGündem
Gündem
Eski emniyet müdürlerinin rüşvet davasında ara karar açıklandı
Eski emniyet müdürlerinin rüşvet davasında ara karar açıklandı
İBB'nin spor alanındaki bazı ücretsiz hizmetleri paralı oldu
İBB'nin spor alanındaki bazı ücretsiz hizmetleri paralı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Leman Dergisi'ne karikatür tepkisi: Bu yapılan alçakça bir provokasyondur
Erdoğan'dan Leman Dergisi'ne karikatür tepkisi
Gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu: Yaşadığımız durum, tamamen bir siyasi operasyonun parçası
Gözaltına alınan CHP İzmir İl Başkanı: Yaşadığımız durum, tamamen bir siyasi operasyonun parçası
Zafer Partisi, Saraçhane mitingine katılmayacak
Zafer Partisi, Saraçhane mitingine katılmayacak
Leman dergisinin internet sitesi ve X hesabı hakkında erişim engeli kararı
Leman dergisine erişim engeli kararı