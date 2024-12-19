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Üniversite kampüsünde bomba paniği! Ekipler bölgeye geldi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsü’nde hastane yakınında bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Haber Merkezi
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Üniversite kampüsünde bomba paniği! Ekipler bölgeye geldi
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsü'nde görülen şüpheli çanta paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi otoparkı yakınındaki kaldırım üzerinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bebek malzemeleri çıktı

Bomba imha ekibince fünye ile kontrollü olarak patlatılan çantadan biberon, mama ve bebek bakım malzemeleri çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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