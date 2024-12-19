Üniversite kampüsünde bomba paniği! Ekipler bölgeye geldi
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsü’nde hastane yakınında bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kampüsü'nde görülen şüpheli çanta paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi otoparkı yakınındaki kaldırım üzerinde şüpheli bir çanta gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yolu trafiğe kapatan ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Bebek malzemeleri çıktı
Bomba imha ekibince fünye ile kontrollü olarak patlatılan çantadan biberon, mama ve bebek bakım malzemeleri çıktı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.