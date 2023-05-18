  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. Üniversitelerde sınavlar ertelendi mi? Ne zaman yapılacak?
Takip Et

Üniversitelerde sınavlar ertelendi mi? Ne zaman yapılacak?

28 Mayıs seçimleri, üniversitelerin sınav dönemiyle çakıştı. YÖK, sınavları erteledi mi? Üniversite sınavları ne zaman yapılacak? Yükseköğretim Kurulu'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Yükseköğretim Kurulu'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda üniversitelerde yapılacak sınavlar nedeniyle oy kullanacak genç seçmenin durumu merak konusu oldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.

 

Kılıçdaroğlu 2. tur kampanyasını başlattı

Seçim 2023 Haberleri

Kılıçdaroğlu 2. tur kampanyasını başlattı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Seçim 2023