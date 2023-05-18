Üniversitelerde sınavlar ertelendi mi? Ne zaman yapılacak?
28 Mayıs seçimleri, üniversitelerin sınav dönemiyle çakıştı. YÖK, sınavları erteledi mi? Üniversite sınavları ne zaman yapılacak? Yükseköğretim Kurulu'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.
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Yükseköğretim Kurulu'ndan konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda üniversitelerde yapılacak sınavlar nedeniyle oy kullanacak genç seçmenin durumu merak konusu oldu.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.
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