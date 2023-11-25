Ünlü futbolculara fon dolandırıcılığı: Seçil Erzan'ın Fatih Terim'le ilgili ifadesi ortaya çıktı

Özel bir bankanın Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şubesinde aralarında spor dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan bankacı Seçil Erzan'ın tutukluluk hali devam ediyor.

Aralarında futbol dünyasından birçok ünlü ismi dolandırdığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Habertürk'ün haberine göre, davada adı geçen Fatih Terim'in soruşturma aşamasındaki ifadesi ortaya çıkmasının ardından Seçil Erzan'ın, Terim'le ilgili savcılık ifadesi ortaya çıktı. Erzan, 2 Mayıs 2023 günü savcılık tarafından sorguya alındı. Kendisine 34 soru soruldu. Sorulardan biri de Fatih Terim ile ilgiliydi.

Seçil Erzan'a Fatih Terim sorusu

Sorguya alınan Seçil Erzan’a, “Fatih Terim'den fon sebebiyle para aldın mı? Aldıysan geri ödedin mi? Ödediysen ne kadarını geri ödedin, detaylı bilgi veriniz?" diye soruldu.

Seçil Erzan bu soruya, “Ben Fatih Terim’den bu zamana kadar fon adı altında para almadım. Ancak bu zamana 2012 yılından itibaren tüm bankacılık işlemleriyle ilgilendim” dedi.

"Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım"

Seçil Erzan ifadesinin devamında ise şöyle konuştu:

“Tam olarak Fatih Terim’in finansal danışmanı bendim. Şöyle ki Fatih terim ile ilgili bu zamana kadar çok sayıda finansal işlemler yaptım. Ancak bu zamana kadar hukuka aykırı hiçbir işlem yapmadım. Eğer 2012 yılından itibaren Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüz işlem yaptığım iddia edilirse bu konuda her işlemi detaylı olarak her zaman açıklarım. Kesinlikle Fatih Terim ile ilgili herhangi bir usulsüzlük yapmadım. Fatih Terim beni kızı gibi severdi.”

Fatih Terim’den fon adı altında para almadığını iddia eden Seçil Erzan’ın dosyada şüpheli olan bir diğer isim Nazlı Can adlı kişiye, Fatih Terim ile çekilen fotoğrafını attığı da ortaya çıktı. Ayrıca eski erkek arkadaşı avukat Candaş Gürol ve Fatih Terim ile çekilen bir kare fotoğraf daha attığı hazırlanan raporda yer alıyor.