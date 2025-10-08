  1. Ekonomim
Ünlü isimlere 'uyuşturucu' operasyonu: İrem Derici ve Ziynet Sali'nin avukatlarından açıklama

Şarkıcı İrem Derici ve Ziynet Sali'nin de bulunduğu ünlü isimler 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan' haklarında başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri ve kan örneklerinin alınması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. İrem Derici ve Ziynet Sali'nin avukatlarından soruşturmayla ilk açıklama geldi.

Konuyla ilgili ünlü şarkıcı İrem Derici'nin avukatı Ayşegül Mermer yazılı açıklama yayınladı.

Mermer, açıklamasında "Müvekkilim İrem Derici ile birlikte yürütülen bir süreç kapsamında, ifadesine başvurulmak üzere jandarma birimine gidiyoruz. Şu an itibarıyla dosyanın içeriğine veya konusuna ilişkin tarafımıza iletilmiş resmî bir bilgi bulunmamaktadır. Süreç netleştikçe kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.

Ziynet Sali'nin avukatı: 'Müvekkilem sigara dahi kullanmaz'

Operasyonda adı geçen Ziynet Sali'nin avukatından da açıklama geldi.

Cemil Cem Eribol, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Müvekkilem Ziynet Sali'nin de gözaltına alındığı şeklindeki medya ve basındaki haberler doğru değildir. Şöyle ki Müvekkilem Ziynet Sali de ifadeye davet edilmiş ancak yurtdışında olduğu için, döndükten sonra ifadesini verecektir. Bu arada şüpheye yer vermeyecek şekilde belirtmek isteriz : Müvekkilem Ziynet Sali hayatı boyunca sigara dahi içmemiş olup, söz konusu soruşturma ve kişileri ile hiçbir ilgisi-alakası yoktur. Müvekkilem Ziynet Sali'nin sehven konuya dahil edildiği kanaatindeyiz.
Kamuoyuna bildiririz."

