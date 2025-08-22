Ünlü rapçi Çakal konser sonrası silahlı saldırıya uğradı: Ameliyata alındı

"Çakal" mahlasıyla bilinen 24 yaşındaki ünlü rapçi Emirhan Çakal, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 33. Ayçiçeği Festivali’nde sahne aldıktan sonra saldırıya uğradı.

Ünlü rapçi ameliyata alındı

Tv100 Magazin Hattı'ndan Onur Üçkarışoğlu'nun haberine göre ünlü rapçi konser sonrası hayranının silahlı saldırısına uğradı. İddiaya göre fotoğraf çektirmek isteyen hayranının isteğini geri çeviren Çakal, havalı tüfekle bacağından vuruldu.

Kurşunun kemiğe saplandığı öğrenilirken rapçi, Ulus’ta özel bir hastanede ameliyata alındı. Tedavisinin sürdüğü bildirildi. Saldırgan ise savcılıkta ifade veriyor.

Daha önce de silahlı saldırıya uğramıştı

Öte yandan 2022'de de Aydın'daki bir konser sonrası silahlı saldırıya uğradığını açıklamış, şüpheliler hakkında şikayetçi olmayacağını belirtmişti.

Çakal, "Konuyla ilgili emniyet güçleri ben ve ekip arkadaşlarımın ifadelerini aldı. Konu yargıya intikal etmiş durumda. Ancak biz bu saldırının kimler tarafından, hangi niyetle, ne amaçla yapıldığını henüz hiçbir yerden öğrenemedik. Kimseden şikayetçi olmadık, olmayacağız. Biz korkularla yaşayan, mücadeleden kaçan, köşesine saklanan insanlar hiç olmadık, olmayacağız. Sizlerin bilmesini istediğim tek şey hepimizin çok iyi olduğu. Biz müzik yapmaya, sahnede olmaya her zaman devam edeceğiz!" demişti.