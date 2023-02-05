Valilik duyurdu: İstanbul'da okullar bugün tatil

İstanbul'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Hafta sonu beklenen yağış fırtınayla birlikte yer yer kar yağışına döndü. Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, Sancaktepe ve Sultanbeyli'da kar kalınlığının 7 santimetreye kadar çıkabileceğini söyledi.



İstanbul'da yoğun bir kar yağışı olmasa da beyaz bir örtünün kenti kaplayacağını belirtti.

22.20 Galata Kulesi'nin demir korkulukları koptu

Şiddetli fırtına nedeniyle Galata Kulesi'nin demir korkulukları zarar gördü.

Kentte bazı bölgelerde çatıları uçuran ve ağaçları deviren şiddetli rüzgar, Galata Kulesi'nin demir korkuluklarını da etkiledi. Rüzgardan etkilenen demir korkuluklarının birbirinden koptukları görüldü.

Fırtına tarihi demir korkulukları kopardı

İtfaiye ekipleri, tarihi kulenin etrafına güvenlik şeridi çekerek tedbir aldı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle merdiven kullanamayan itfaiye ekipleri, aşağı doğru sallanan korkulukları iple bağlayarak sabitledi.

21.13 Pegasus, Sabiha Gökçen varışlı seferleri iptal etti

Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

Pegasus Hava Yolları'nın kurumsal sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, "İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkili makamların uçuş kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yaşanmaktadır. 5 Şubat Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlar iptal edilmiştir" açıklamasında bulunuldu.

20.50 THY toplam 170 seferi iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 170 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iptal kararlarının, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereğince alındığını belirtti.

Üstün, İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak 152, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak 18 seferin iptal edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 76’sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz MADKOM tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir."

20.45 İstanbul'da okullar bugün tatil

Kar tatili haberleri peş peşe açıklanırken "İstanbul'da okullar tatil edilecek mi?" sorusuna valilikten açıklama geldi. Hava koşulları nedeniyle İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. İstanbul'da okullar Pazartesi (6 Şubat) günü tatil oldu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden saat 20.00’de alınan son meteorolojik verilere göre kentin kuzey kesimleriyle Avrupa Yakası’nda ve özellikle yakanın batı kesimlerinde daha fazla etkili olması beklenen kar yağışlarının pazartesi öğleden sonraya kadar devam edeceği, şehrin diğer bölgelerindeki yağışların genellikle yağmur, karla karışık yağmur ve özellikle yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı, yüksek kesimler başta olmak üzere, yer yer kuvvetli buzlanma ve don hadiselerinin görülebileceği, rüzgârın kuvvetli fırtına ve yer yer tam fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Alınan meteorolojik raporlar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmî okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur’an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dâhil olmak üzere bütün eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin faaliyetlerine de bir gün süreyle ara verilmesine karar verildiği kaydedildi.

İdari izinli sayılacaklar

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli, malul ve hamile personelin; herhangi bir talebe ve ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın idari izinli sayılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu

19.45 Esenyurt'ta çatılar uçtu

İstanbul'da Esenyurt'ta Lodos nedeniyle Esenyurt’ta İstiklal Mahallesi Köknar Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın çatısı uçtu. Savrulan çatının parçaları, sokakta park halinde bulunan 2 aracın üstüne düştü. İki araçta da hasar meydana geldi. Uçan çatıdan düşen parçalar, olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Esenyurt'ta lodos çatıları uçurdu

Fatih'te ise Vatan Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü önünde yol kenarında bulunan ağaç, fırtınanın etkisiyle boş bir taksinin üstüne devrildi. Devrilen ağaç, belediye ekipleri tarafından kesilip yol kenarına alındı.

Can kaybının olmadığı olayda bir aydınlatma direği zarar gördü.

19.30 Şiddetli fırtına uçuşları etkiliyor

İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yapacak olan uçaklar şiddetli rüzgar nedeniyle havada tur atarken bazı uçaklar ise Antalya’ya Havalimanı’na yönlendirildi.



İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan olumsuz hava koşulları ve fırtına nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşanıyor.

Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısında alınan karar doğrultusunda, bugün saat 17:00’den itibaren uçuşlarda yüzde 20 oranında azaltmaya gidilen Sabiha Gökçen Havalimanı’na şiddetli rüzgar nedeniyle uçaklar iniş yapamıyor. Bazı uçaklar havada tur atıyor. Bazı uçaklar ise Antalya’ya Havalimanı’na yönlendirildi.

Gece saatlerindeki beklenen rüzgar nedeniyle başka meydanlara yönlendirilecek uçak sayısının artması bekleniyor. (Hüseyin ASLIYÜCE)





