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Veterinerlere yeni görev! Bakan Yumaklı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili yapılacak belediye denetimlerinde veterinerlere de görev verileceğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Veterinerlere yeni görev! Bakan Yumaklı duyurdu
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Ankara'da düzenlenen "Dünya Veteriner Hekimleri Günü" programında konuştu.

Veterinerlere yeni görev

Yumaklı, sokak hayvanları sorununu çözümünde veteriner hekimlere yeni görevler verileceğini söyledi. 

İstihdam çağrılarına da yanıt veren Yumaklı, "Hayvanları Koruma Kanunu gereği icra edilecek işler başta olmak üzere veteriner hekimler görevlendirilmesi yapılacak. Bu arkadaşlarımız sahipsiz sokak köpekleri sorununun çözümü için belediyelere yaptığımız denetimlerde aktif yer alacaklar." dedi. 

Eroğlu: Veteriner hekimler özlük haklarından yararlanamıyor


Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ise, veteriner hekimlerin diğer sağlık çalışanlarının haklarına sahip olmadığına dikkat çekti.

Eroğlu, "Yasal ve fonksiyonel olarak sağlık hizmetleri sınıfında olan veteriner hekimler sağlık çalışanlarına verilen, sağlıkta şiddet, fiili hizmet zammı, özlük hakları, emeklilik hakları gibi haklardan yararlanamamaktadır." diye konuştu. 

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