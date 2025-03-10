X'te yaşanan erişim sorunu düzeldi

X kullanıcıları, 10 Mart sabah saatlerinden itibaren platforma erişmekte güçlük çektiğini belirtti.

Bazı kullanıcılar gönderi paylaşırken hata aldığını, bazıları ise akışın yenilenmediğini rapor etti. Özellikle "X çöktü mü?" ve "İnternet bağlantısında genel bir sorun mu var?" soruları, sosyal medya gündeminde öne çıktı.

Soruna ilişkin X'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Erişim sorunu saat 13:13 itibarıyla sona erdi. Kullanıcılar, akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde bir sorunla karşılaşmadı.