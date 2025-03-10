  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. X'te yaşanan erişim sorunu düzeldi
Takip Et

X'te yaşanan erişim sorunu düzeldi

Sosyal medya platformu X'te erişim sorunu yaşandı. Kullanıcılar kısa bir süre akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerini gerçekleştiremedi. Erişim sorunu saat 13:13 itibarıyla sona erdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
X'te yaşanan erişim sorunu düzeldi
Takip Et

X kullanıcıları, 10 Mart sabah saatlerinden itibaren platforma erişmekte güçlük çektiğini belirtti.

Bazı kullanıcılar gönderi paylaşırken hata aldığını, bazıları ise akışın yenilenmediğini rapor etti. Özellikle "X çöktü mü?" ve "İnternet bağlantısında genel bir sorun mu var?" soruları, sosyal medya gündeminde öne çıktı.

Soruna ilişkin X'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Erişim sorunu saat 13:13 itibarıyla sona erdi. Kullanıcılar, akış yenileme ve paylaşım yapma işlemlerinde bir sorunla karşılaşmadı.

X dünya genelinde çöktüX dünya genelinde çöktüGündem
Gündem
DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Konya'da iki yaşında hayatını kaybeden Rana'nın otopsi raporu çıktı
Konya'da iki yaşında hayatını kaybeden Rana'nın otopsi raporu çıktı
Barış Boyun'un ağabeyi uyuşturucudan gözaltına alındı
Barış Boyun'un ağabeyi uyuşturucudan gözaltına alındı
Bakan Kurum'dan fırsatçılara sert tepki: Bu işi çözemezseniz biz çeliğe döneriz
Bakan Kurum'dan fırsatçılara sert tepki: Bu işi çözemezseniz biz çeliğe döneriz
X dünya genelinde çöktü
X dünya genelinde çöktü
AK Parti'den 'terör' açıklaması: Şimdi sıra Suriye ve Irak'ta
AK Parti'den 'terör' açıklaması: Şimdi sıra Suriye ve Irak'ta