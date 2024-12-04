Yargıtay, mahkemenin kararını bozdu: Abdullah Zeydan'ın dosyası yeniden görülecek

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’den Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının, seçimden önce Adalet Bakanlığı tarafından yapılan itirazla mahkeme kararıyla geri alındığı ortaya çıkmıştı. Van İl Seçim Kurulu, seçimin ardından belediye başkanlığı mazbatasının ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas’a verilmesini kararlaştırmıştı. Ancak tepkilerin ardından Yüksek Seçim Kurulu, Van İl Seçim Kurulu’nun verdiği kararı kaldırmış ve mazbatanın Zeydan’a verilmesine hükmetmişti.

Zeydan’ın memnu haklarının seçimden önce geri verilmesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı inceleyen Yargıtay 3. Ceza Dairesi, memnu hakların geri verilmesi cezanın infazının tamamlanmasından itibaren üç yıl geçmesi gerektiğini belirterek, Abdullah Zeydan için bu tarihin 20 Aralık 2025 olduğunu belirtti.

Daire, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen memnu hakların iadesi kararının ve yine aynı kararın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusuyla ortadan kaldırılmasının da usulsüz olduğunu belirterek, iki kararı da bozdu. Dosya, yeniden değerlendirilmesi için Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararına uygun bir şekilde hüküm verirse, Abdullah Zeydan’ın mazbatasının elinden alınmasının önü açılacak.

"Tüm halkımızı oynanmak istenen oyunu bozmaya davet ediyoruz"

Abdullah Zeydan, söz konusu karara sosyal medya hesabından şöyle tepki gösterdi:

“Önce yerel mahkeme ‘memnu haklarınızı’ geri verecek, seçime gireceksiniz ve yüzde 55.5 oyla eş başkan seçileceksiniz. Sonra da ‘kusura bakmayın! Biz yanlış hesap yapmışız, memnu haklarınızı geri alıyoruz’ diyeceksiniz. Yüz binlerin iradesini, seçme-seçilme hakkını nereye koyacaksanız? Halkımız 31 Mart’ta da mazbatasına, iradesine, demokrasiye ve adalete sahip çıktı! Bugün de sahip çıkacaktır. Halkımız mazbatasını hak etmeyen hırsızlara, talancılara, çetelere verilmesini asla kabul etmeyecektir. Tüm halkımızı iradesi etrafında kenetlenmeye ve oynanmak istenen oyunu bozmaya davet ediyoruz.”