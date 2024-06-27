Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor! "3A ile yola çıkacağız"

İYİ Parti’den 2023’te istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni bir parti kurma planını resmen duyurdu. Ağıralioğlu, “Partimizi sonbaharda kuracağız. Henüz ismi belli değil” diyerek, partisine mevcut milletvekillerinden de katılımlar olabileceğini belirtti.

"3A ile yola çıkacağız"

Ankara Temsilcimiz Akif Bülbül’ün de aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ağıralioğlu, AK Parti’nin “yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele” vaadini simgeleyen 3Y ile yola çıktığını hatırlatarak, “Biz de 3A ile yola çıkacağız. Akıl, Ahlak ve Adalet. 3Y halledilseydi belki bunlara ihtiyaç kalmayacaktı. 3Y iddiasıyla çıkılmış siyasi yolculuğun bizim omuzlarımıza yüklediği mesuliyet 3A mecburiyetidir. Akla, ahlaka ve adalete ihtiyacımız var” diye konuştu.

Yavuz Ağıralioğlu kimdir?

1 Şubat 1972'de Trabzon Çaykara Eğridere köyünde doğan ve ilk, orta, lise öğrenimini Yozgat Sorgun’da tamamlayan Yavuz Ağıralioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur.

1995 – 1997 yılları arasında, Nizâm-ı Âlem Ocakları Genel Başkanlığı yapmıştır. Bu dönemden sonra, aktif olarak siyasî faaliyetlerine devam eden Yavuz Ağıralioğlu, 2002 seçimlerinde Trabzon’dan milletvekili adayı olmuş ve akabinde, Temmuz 2003’te yapılan kurultayda, Büyük Birlik Partisi MKYK üyeliğine seçilerek, kongre sonrası Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

Mayıs 2018'de İYİ Parti'ye katılmış, 2018 Türkiye genel seçimlerinde İYİ Parti İstanbul milletvekili seçilmiş, ayrıca Temmuz 2018'den Temmuz 2019'a dek İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevini de yürütmüştür.

2019-2020 yıllarında İYİ Parti Sözcüsü ve 2020-2022 yıllarında ise Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı olarak görev yapmıştır. 28 Mart 2023'te 5 yıldır üyesi bulunduğu İYİ Parti'den istifa etmiştir.