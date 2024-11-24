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Yeni yönetmelik yayımlandı: Kütüphanelere öğretmen ataması geliyor

10 binden fazla kitap olan kütüphanelere, norm fazlası öğretmenler görevli olarak atanabilecek.

Haber Merkezi
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Yeni yönetmelik yayımlandı: Kütüphanelere öğretmen ataması geliyor
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Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği’ne göre kitap sayısı 10 bini aşan okul kütüphanelerine uzman görevli atanacak.

Kütüphanecinin atanamadığı durumlarda Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe alanlarından öncelikli olarak  öğretmenlerden görevlendirme yapılacak.

Her ikisi durumun da sağlanamaması durumunda kütüphanecilik kursu almış bir öğretmen yetkilendirilecek. Bunun da mümkün olmaması hâlinde öğretmenler kurulu kendi içinden kütüphaneden sorumlu öğretmen seçecek. 

Kütaphane sorumlusuna bir de yardımcı memur görevlendirilecek. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, öğretmen ve memurun hizmet içi eğitime katılmaları sağlanacak. Kütüphaneciye ve yardımcısına başka görev verilemeyecek.

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