Yeniden Refah'ta istifa depremi! Üst düzey istifa sayısı 118'e ulaştı

Yeniden Refah Partisi Kırşehir teşkilatında toplu istifalar yaşandı. İl Başkanı Bülent Er’in görevinden ayrılmasının ardından, İl Yönetimi, İl Başkan Yardımcıları, Gençlik ve Kadın Kolları Başkanları dâhil olmak üzere toplam 80 kişi istifa etti. Bu gelişmenin ardından Mucur, Kaman ve Boztepe ilçelerinde de ilçe başkanları ve çok sayıda yönetici görevlerinden ayrıldı.

7 kişi partisinden istifa dilekçesini sundu

Partide yaşanan gelişmelerin ardından Mucur ilçesinde 17, Kaman ilçesinde 14, Boztepe ilçesinde ise 7 kişi partisinden istifa dilekçesini sundu. Genel Merkez istifalar konusunda sessizliğini korurken, partinin Kırşehir teşkilat yapılanmasının yeniden yapılacak.