Narkokapan-Ankara Operasyonu kapsamında 525 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen "Narkokapan-Ankara" adlı operasyonla 525 torbacının gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Narkokapan-Ankara operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı. Bugün sabah 05.00'de başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik: Bu operasyonumuzun adı 'Narkokapan-Ankara'. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam 6 ay sürdü. Bu 6 ay boyunca adeta Ankara'nın bir kez daha röntgenini çektik. Saha çalışmalarımızı ve analizlerimizi büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Şüphelileri teknik ve fiziki takiple izledik. İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik" dedi.