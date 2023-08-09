Yerel seçimler ne zaman yapılacak? 2024 Türkiye belediye seçimleri tarihi
Türkiye yeni bir seçimin hazırlıklarına başladı. 2024 yılında yerel seçimler hangi tarihte yapılacak? Yaz aylarının sonuna yaklaştığımız günlerde yeral seçimin tarihi merak konusu oldu.
Türkiye'de belediye yönetimlerinin seçildiği yeril seçimler 5 yılda bir yapılıyor. Yerel seçimlerle birlikte yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarları seçilecek.
Peki, 2024 yerel seçimler ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte 2024 yılında yapılacak belediye seçimleri önem kazandı.
Belediye seçimleri ne zaman yapılacak?
5 yılda bir tekrarlanan belediye seçimleri son olarak 2019 yılında yapılmıştı. Yeni yerel seçim tarihi belli oldu. Yerel seçimler yani belediye seçimleri 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak.