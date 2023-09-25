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YKS ek tercih kayıtları ne zaman? Ek kayıt takvimi

YKS ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra gözler üniversitelerin kayıt tarihlerine çevrildi. Üniverseterde 2023-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçlarına göre ek tercih kayıtları ne zaman başlayacak?

Haber Merkezi
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2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Sonuçlar ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görülebilecek.

2023 üniversite ek kayıt takvimi

Bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini 27 Eylül-3 Ekim'de yaptırabilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Üniversiteye yerleşen adaylarımızı tebrik ediyorum. Üniversiteli kardeşlerimizin tahsillerini en verimli şekilde tamamlayacaklarına inanıyor, her birine ayrı ayrı başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekiyor.

YKS, ek tercih tarihleri açıklandı: Tercihler nasıl yapılacak?

ÖSYM Haberleri

YKS, ek tercih tarihleri açıklandı: Tercihler nasıl yapılacak?
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