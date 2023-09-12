YKS, ek tercih tarihleri açıklandı: Tercihler nasıl yapılacak?

Üniversetile olmak için ikinci bir şans olarak nitelenen YKS ek tercih tarihleri açıklandı. Herhangi bir bölüme yerleştirilemeyen adaylar üniversetile olmak için tercih yapabilecek.

Ek yerleştirmede, lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en düşük puanlarının altında puanı olan adayın yerleştirilmesi beklenmiyor.

YKS ek tercih için ÖSYM tarih bilgisi paylaştı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS ek tercih başvuru işlemleri 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında, yayınlanan ek tercih kılavuzuna göre yapılacak.

YKS ek tercih başvuru ücreti 50 TL

Ek yerleştirme tercih ücreti de bell oldu. Tercih yapacak adaylar 50 TL ödeyecek. Ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacak.

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapacak. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.

Ek yerleştirme işlemleri, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2023-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak.