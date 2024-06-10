YKS'de yapay zekalı kopya skandalı: Düzenek ayakkabısından çıktı

3 milyonu aşkın öğrenci, 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ter döktü. Sınavın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) cumartesi günü, Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise pazar günü gerçekleşti.

Sınavların hemen ardından Isparta'dan kopya haberi geldi. TYT sırasında M.E.E. isimli öğrenci, sınav salonunda düzenek yardımı ile kopya çektiği esnada yakalandı. Düzenek incelendiğinde şahsın, arayüz ve yazılım yardımı ile soruları ChatGPT isimli yapay zeka programına çözdürdüğü tespit edildi. Kopya düzenekleri şahsın ayakkabısının iç astarından çıktı.

Şüphelilerden 1'i tutuklandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ÖSYM tarafından 8 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilen YKS’nin TYT oturumunda üzerinde elektronik düzenek olduğu tespit edilen M.E.E ve A.B isimli şahısları yakaladı.

Şahısların yapılan ikamet ve üst aramalarında; ses ve görüntü aktarımı yapan kopya düzeneği, 3 adet düğme kamera ve şahısların dijital materyallerine el konuldu.

Şüpheli şahıslar hakkında yapılan adli işlemlerin ardından şüpheli M.E.E., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.