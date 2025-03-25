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Yönetmen İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yönetmen ve YouTube yayıncısı İlker Canikligil hakkında soruşturma başlattı.

Haber Merkezi
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Yönetmen İlker Canikligil hakkında soruşturma başlatıldı
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İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci’nin sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda “İlker Canikligil, YouTube kanalında “alt sınıf” olarak tanımladığı kesime karşı Star Wars filmindeki ‘Order 66’ (Toplu Katliam) uygulamasını gülerek anlatarak katliam çağrısında bulunmuştu.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Canikligil hakkında soruşturma başlattı” dedi.

Flu TV adlı YouTube kanalında yayın yapan Canikligil, bir taksi yolculuğuna dair anısını anlatırken taksi şoförüne yönelik ifadeleri ve ardından AK Parti seçmenlerini hedef aldığı iddia edilen sözleriyle tepki çekmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Canikligil’in açıklamalarıyla ilgili olarak resmen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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