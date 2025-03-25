Darphane'den UTTS kararı: Fiyat düşürüldü

Türkiye'deki taşıtların akaryakıt alımlarını kayıt altına almak ve vergi kaçaklarının önüne geçebilmek amacıyla geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde (UTTS) montaj fiyatları güncellendi.

Sistemin temelini oluşturan ve Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak adlandırılan çiplerin, montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak açıklanmıştı.

Montaj ücreti değişti

Darphane’nin resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamaya göre 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, montaj hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2.172 TL olarak uygulanacak.

1 Ocak 2025 – 25 Mart 2025 tarihleri arasında 2025 yılı fiyatları üzerinden Darphane’den TTB satın alan ve montaj işlemini tamamlamış olan mükellefler, 2025 yılı içinde 619,45 TL karşılığı çeşitli destek ve avantajlardan faydalanabilecekler. Bu mükelleflerin utts.gov.tr üzerinden gerekli kayıt ve başvuruları 30 Nisan 2025 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

25 Mart’a kadar henüz montaj yaptırmayanlara ücret iadesi

1 Ocak 2025 - 25 Mart 2025 tarihleri arasında TTB satın alıp ödemesini yapmış ancak montaj işlemini tamamlamamış ve henüz fatura kesilmemiş mükelleflere, TTB montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından banka havalesi yoluyla 619,45 TL iade yapılacak.

UTTS’ye geçiş süreciyle ilgili detaylı bilgi ve başvuru süreci için utts.gov.tr adresinin ve Darphane tarafından yapılan duyuru ve açıklamaların takip edilmesi tavsiye ediliyor.

Hangi araçlarda zorunlu?

Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takma zorunluluğu, şirket adına kayıtlı tüm araçları kapsıyor. İşletmeye dahil olan araçların yanı sıra, kiralama yoluyla kullanılan araçların da TTB taktırması gerekiyor. Bireysel taşıt sahipleri için ise herhangi bir zorunluluk bulunmuyor.

Montaj işlemleri, Türkiye genelinde 81 ilde, 150’den fazla yetkilendirilmiş mobil ve yerleşik noktada uzman ekipler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu hizmet noktalarında tüm araç tipleri ve akaryakıt dağıtım firmalarıyla %100 uyumlu TTB'ler temin edilebiliyor. Başvuru ve ödeme işlemleri ise tamamen Darphane'nin resmi web sitesi olan utts.gov.tr üzerinden yapılıyor.