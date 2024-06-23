Yozgat Valiliğinden "doğalgaz kokusu" uyarısı

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yoğun olarak doğalgaz kaçağı ve gaz kokusu ihbarları geldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sürmeli Gaz Şirketinden alınan bilgiye göre il merkezinde 8 saat sürecek kontrollü doğalgaz bakım ve onarımı yapılmaktadır. Bu süreçte, ikametlerinde gaz kokusu alan vatandaşlarımızın evlerini havalandırmaları önemle rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."