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Yozgat'ta minibüs ve otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Yozgat'ta minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi
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Yozgat'ta minibüs ve otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı
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Yozgat'ın Çekerek ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

D.T. yönetimindeki 06 ESJ 321 plakalı minibüs ile D.D. idaresindeki 66 LN 701 plakalı otomobil, Sorgun-Çekerek kara yolunun Beyyurdu köyü mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi otomobildeki M.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 7 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü D.D. ile P.B. de Sorgun Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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