YSK'dan Beykoz kararı: Yeniden sayım iptal edildi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beykoz'da yeniden sayım kararının iptal edildiğini, CHP adayı Alaattin Köseler'in seçimi kazandığının kesinleştiğini açıkladı.

Çelik, "YSK’ya yaptığımız itiraz kabul edildi, Beykoz’da il seçim kurulunun yeniden sayım kararı YSK tarafından kaldırıldı. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler’in mazbatasını almasının önünde hiç bir engel kalmadı! Gaziosmanpaşa’da sayım devam ediyor. Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Arnavutköy ve Bahçelievler’de itirazlarımız devam ediyor. Sürecin titizlikle takipçisiyiz!" ifadelerini kullandı.