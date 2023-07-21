Yüksek sıcaklar devam edecek mi? İstanbul bugün kaç derece?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük tahmin raporunda hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları, tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji raporunda "Halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35



İstanbul: Az bulutlu ve açık 35



İzmir: Az bulutlu ve açık 40



Adana: Az bulutlu ve açık 35



Antalya: Az bulutlu ve açık 37



Samsun: Az bulutlu 29



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28



Erzurum: Parçalı bulutlu 30



Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42