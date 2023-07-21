Yüksek sıcaklar devam edecek mi? İstanbul bugün kaç derece?
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün 35 derece sıcaklık tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük tahmin raporunda hava sıcaklığının tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.
Hava sıcaklıkları, tüm yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji raporunda "Halen batı ve güney bölgelerimizde etkili olan sıcak hava dalgasının, tüm yurtta etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının Marmara, Ege ve Akdeniz’de mevsim normallerinin 3 ila 8 derece, diğer bölgelerimizde ise mevsim normallerinin 1 ila 5 derece üzerine çıkması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 35
İstanbul: Az bulutlu ve açık 35
İzmir: Az bulutlu ve açık 40
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 37
Samsun: Az bulutlu 29
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 28
Erzurum: Parçalı bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42