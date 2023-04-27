Yurt dışında oy verme işlemi başladı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşların oy verme işlemi başladı.

Almanya

Türkiye dışında en çok seçmenin bulunduğu Almanya'da 16 kentte seçmenler yerel saatle 09.00'dan itibaren Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Oylarını kullanmak isteyenler sabahın erken saatlerinde Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Seçmenler Köln Başkonsolosluğunda kurulan 12 sandıkta oylarını kullanmaya başladı.

Türkiye'nin, Almanya'da Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Essen, Düsseldorf, Köln, Mainz, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, Münih ve Nürnberg kentlerinde başkonsoloslukları bulunuyor.

Bu kentlerin yanı sıra, Türkiye'nin fahri konsolosluklarının bulunduğu Aachen, Bremen ve Regensburg'da da ilave sandıklar kuruldu.

Son gelen bilgilere göre, Almanya'da bazı bölgelerde sandık kurulmasına izin verilmedi.

Yurt dışında en çok seçmen Almanya'da

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, en çok seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu.

Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.

Fransa

Fransa'nın 6 kentinde de oy verme işlemlerine başlandı.

Fransa'daki Türkler, Paris, Marsilya, Strazburg, Lyon, Nantes, Bordo kentlerindeki sandık merkezinde yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başlarken bu kentlerdeki Türk seçmen, ilk turda 9 Mayıs'a kadar oy verebilecek.

Fransa'da yaşayan Türk seçmenler ayrıca Mulhouse, Clermont-Ferrand ve Ingre kentlerinde 29 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek.

800 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığı Fransa'da, 397 bin 86 Türk seçmen bulunuyor.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner'in, seçimlerin ilk turunda Fransa'daki toplam 9 sandık merkezini ziyaret etmesi planlanıyor.

Fransa'daki oy pusulalarının 10 Mayıs'ta Türkiye'ye hava yoluyla gönderilmesi planlanırken oyları sayma işlemleri 14 Mayıs'ta Türkiye'de yapılacak.

2018'de Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Fransa'da yaşayan Türk seçmenlerin yüzde 47,3'ü sandığa gitmişti.

Danimarka

Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği'nin konsolosluk hizmeti verdiği binada, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için sandık kuruldu.

Seçmenler, yerel saatle 09.00'dan itibaren oy kullanmaya başladı. Oy verme işlemi 21.00'e kadar sürecek. Seçmenler, 9 Mayıs'a dek Kopenhag Büyükelçiliği'nde kurulan sandıklarda oy kullanabilecek.

Kopenhag'a 300 kilometre uzaklıktaki Aarhus kentinde de 29 Nisan'da sandık kurulacak. Burada oy kullanma işlemi 1 Mayıs'ta son bulacak.

Danimarka'da toplamda 36 bin 725 seçmenin sandık başına gitmesi bekleniyor.

3 milyon 416 bin 98 seçmen

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıklamasına göre, yurt dışında toplam 3 milyon 416 bin 98 seçmen bulunuyor.

YSK tarafından 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek.

YSK'nın hazırladığı takvime göre, Gümrük kapıları ile yurt dışında oy verme işlemi bugün başladı.

Yurt dışı seçim takvimi şu şekilde:

4 Mayıs: Propaganda serbestliği ve bir kısım seçim yasakları başlayacak.

7 Mayıs: Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

9 Mayıs: Yurt dışında oy verme işlemi sona erecek.

13 Mayıs: Seçim propaganda süreci saat 18.00 itibarıyla sona erecek.

14 Mayıs: Oy verme günü. Seçim yasakları saat 24.00'te sona erecek. Cumhurbaşkanı seçimi geçici sonuçları saat 23.59'a kadar ilan edilecek.