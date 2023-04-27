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Almanya Büyükelçiliği: Temsilcilik bulunan tüm şehirlerde sandık kuruldu

Almanya Büyükelçiliği, dış temsilcilik ve fahri konsoloslukların olduğu tüm şehirlerde cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık kurulmasına izin verildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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ANKARA (EKONOMİ) - Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanacakları önemli ülkelerden birisi olan Almanya’da, hükümetin bazı bölgelerde sandık kurulmasına izin vermediği yönündeki haberler, Almanya Büyükelçiliği tarafından doğrulanmadı.

Elçiliğin sosyal medya hesabından Türkçe/Almanca yayınlanan açıklamada, “Federal Hükümetin Türkiye’deki seçimler için Almanya’da 16 yerde sandık kurulmasına yönelik verdiği izin, demokratik seçim sürecine verdiği büyük önemin bir ifadesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilciliği veya fahri konsolosluğunun bulunduğu tüm şehirlerde sandık kurulmasına izin verilmiştir. Esasen, Türkiye’deki seçimlerle ilgili olarak daha önce hiç bu kadar çok sandık kurulmasına izin verilmemişti. 2017 ve 2018 seçimlerinde 13 yerde sandık kurulmuştu” ifadelerine yer verildi.

 

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