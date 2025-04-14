Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi'nden 11 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Özdağ hakkında, “zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası talep ediliyor. Özdağ, yöneltilen suçlamalara yanıt vermek üzere Silivri’deki duruşmada savunma yapacak.

78 günlük tutukluluğunun ardından iddianame düzenlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ümit Özdağ hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 216/1. maddesindeki, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 78 günlük tutukluluğunun ardından iddianame düzenlendi.

İddianamede, Özdağ'ın atılı suçu basın ve yayın yoluyla ve zincirleme şekilde işlediği gerekçesiyle 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.