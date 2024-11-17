Zeytin üreticilerinden 'merdiven altı' uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş ürün satan işletmeleri ifşa etmeye başlamasıyla birlikte en çok hile yapılan gıdalardan birisinin de zeytinyağı olduğu ortaya çıktı. 2 milyon adede yaklaşan zeytin ağacı varlığı, 1 milyon 180 bin adedinin 300 yaş üzerinde olması ve 600 yaş üzeri 61’i tescilli olmak üzere 81 adet anıt ağacıyla zeytinyağının başkenti Ayvalıklıların başı sahte zeytinyağı satıcıları ile dertte. Kendi isimleri kullanılarak halk sağlığı ile oynandığını anlatan üreticiler, ürünlerinin coğrafi işaret tescili olduğunu da söylüyor. Tüketiciyi kandıran ve sağlığıyla oynanan sahte ürünler daha çok sosyal medyada ve online ticaret sitelerinde merdiven altı yerlerde üretilip satılıyor.

Her ibarete güvenmeyin uyarısı

En çok 'Ayvalık' zeytinyağı ibaresiyle satışa sunulan taklit, tağşiş ve sahte ürünler hakkında Haber Global'e bilgi veren Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar, “Her ‘Ayvalık’ ibareli zeytinyağı, ‘Ayvalık Zeytinyağı’ değildir. Tüketici kandırılıp sağlığıyla oynanırken üretici de büyük zarar görüyor” dedi. Uçar, zeytinyağında tağşişin, zeytinyağından daha ucuz olan bitkisel yağların, tohum yağlarının, zeytinyağına benzeyen Ayçiçek gibi yağların ve bununla birlikte trans yağların zeytinyağıyla karıştırılarak sızma zeytinyağı veya farklı zeytinyağında satılması olduğunu belirtti.

Uzmanlar, zeytinyağındaki merdiven altı tehlikesine dikkat çekerek, vatandaşları uyardı.

Zeytinyağında var yılı

Sahte ürünlerin ise zeytinyağı aromalarının farklı kimyasal maddelerle, aromalarla ve renklendiricilerle karıştırılıp zeytinyağı görüntüsünün verilip kapalı ambalajlar içerisinde piyasaya sürülmesi olarak açıklayan Uçar, taklit yeri daha çok Ayvalık yöresinin adı kullanılarak sahte ürünlerin ambalajlanarak satıldığını ifade etti. Uçar, bu sene zeytinde var yılı olduğunu, bu yüzden zeytinyağında bereketli bir sezon geçireceklerini ve ambalajlı yağ satışlarında yüzde 15-30 gerileme yaşanacağını sözlerine ekledi.

Tüketiciyi yanıltmaya çalışıyorlar

Ziraat mühendisi Mesut Özmenay, sahte zeytinyağları ile ilgili düşük maliyetli sıvı yağlar veya başka bitkisel yağların zeytinyağına karıştırılabileceği bilgisini paylaştı. Özmenay, özellikle etiketlerde yer alan ünlü zeytinyağı üreticisi ülkelerin adlarının kullanılması, tüketicileri yanıltabilecek bir husus olduğunu söyledi. Rafine edilmiş zeytinyağlarının daha düşük kaliteye sahip olabileceğini belirten Özmenay, bu ürünlerin genellikle sadece "zeytinyağı" olarak satıldığını ifade etti.

Gerçek zeytinyağı, cam şişelerde satılıyor, işin uzmanları pet şişede ürünün satın alınmaması gerektiğine dikkat çekiyor.

Cam şişede satılmalı

Yüksek sıcaklıkta işlenen zeytinlerin, zeytinyağının aromasını ve besin değerini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çeken Özmenay, tüketicilere alışveriş yaparken, "Zeytinyağı etiketleri dikkatlice incelenmeli; menşe bilgileri, işlem türü (soğuk sıkım veya sıcak sıkım), kalite derecesi ve marka bilgileri kontrol edilmeli" önerisinde bulundu. Kaliteli zeytinyağının tat ve aroma açısından farklılık gösterebileceğini belirten Özmenay, zeytinyağı satın alınırken cam şişelerin seçilmesi gerektiğini belirterek, “Çünkü cam, ışık ve hava geçirmez, bu da zeytinyağının kalitesini daha iyi korur” ifadeleriyle açıklamalarını noktaladı.