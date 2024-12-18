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Zülfikar Doğan ANKA Haber Ajansı Ekonomi Editörü oldu

Ekonomi gazeteciliğinin deneyimli ve duayen isimlerinden Zülfikar Doğan, ANKA Haber Ajansı Ekonomi Editörü olarak göreve başladı.

Haber Merkezi
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Zülfikar Doğan ANKA Haber Ajansı Ekonomi Editörü oldu
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ANKARA (EKONOMİ) - Ekonomi haberlerinin Ankara’daki önemli isimlerinden Zülfikar Doğan, haber ve analizler yapacak, gelişmeleri yorumlayacak. Doğan, ekonomi, siyaset ve iş dünyasının önemli isimleriyle röportajlar yapacak.

Uzun yıllar Milliyet, Posta, Finansal Forum ve Akşam gazetelerinde yazarlık ve yöneticilik yapan Zülfikar Doğan, TRT, NTV, CNBC-E gibi TV kanalları yanında, yabancı radyo, TV, gazete ve dergilerde siyasi, ekonomik gelişmelere ilişkin haber ve yorumlar yaptı.

Zülfikar Doğan kimdir?

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu mezunu olan Zülfikar Doğan, ayrıca A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Siyaset Bilimi alanında doktora yaptı.

Gazeteciliğe 1976 yılında Yankı dergisinde muhabir olarak başladı. Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulu’nda 5 yıl İş Müfettişliği görevi ardından tekrar gazeteciliğe döndü. London School of Journalism’de Yabancı Dil ve Gazetecilik eğitimi aldı.

Milliyet, Posta, Finansal Forum, Akşam gazetelerinde uzun yıllar ekonomi muhabirliği, haber müdürü, köşe yazarlığı ve temsilcilik görevlerini üstlendi. Star Gazetesi ve 24 TV’de Ankara Temsilcisi olarak görev aldı.

TRT, NTV, CNBC-E televizyon kanallarında Ekonomi-Politika Programcısı ve Yorumcusu olarak çalışan Doğan; BBC, Deutsche Welle ve İsveç Radyosu’nda Türkiye muhabiri olarak hizmet verdi. Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) kurucularından olup, 4 yıl süre ile Başkanlık görevini üstlendi.  

Zülfikar Doğan, Sedat Simavi, TGC, ÇGD, MÜSİAD’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kuruluştan, “Yılın Gazetecisi”, “Yılın Ekonomi Yazarı” ödüllerine lâyık görüldü.

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