İGA CEO’su Bilgen: Hava trafiği ağırlığı artık İstanbul’da

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su Selahattin Bilgen İngiltere’de gazeteci Guy Taylor’a yaptığı söyleşide Avrupa’da en yoğun Havalimanı olduklarını ifade ederek liderliklerini daha da güçlendirmek için çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

CEO’su Selahattin Bilgen, küresel havacılık sektöründeki rekabete ve İstanbul Havalimanı’nın bu rekabetteki rolüne yönelik görüşlerini de paylaştı. Bilgen, İGA İstanbul Havalimanı’na kıyasla ‘sınırlı kapasite’ye sahip Londra’daki Heathrow Havalimanı’nın daha fazla gelir elde edebilmek için havalimanı ücretlerini artırmak zorunda kalabileceğini belirtti.

İGA İstanbul Havalimanı CEO’su, Heathrow Havalimanı’nın 3. pist yatırımı için adım atmadığı takdirde doğudaki küresel aktarma merkezi vasfına sahip rakiplerinin gerisinde kalabileceğini ifade etti. Selahattin Bilgen şöyle konuştu: “Heathrow Havalimanı’nın üçüncü pist yatırımını hayata geçirmediği takdirde büyümesinin sınırlanacağı düşüncesine katılıyorum. Bu da havalimanı ücretlerinin artmasına neden olabilir. Çünkü bir havalimanı, operasyonel anlamda etkili çalışmadığı oranda havalimanı ücretlerini artırmak zorunda kalıyor. Heathrow şu an rakiplerinden çok daha pahalı; o nedenle sınırlı kapasitesini en iyi şekilde kullanmak zorunda.”

2024 ‘yatırım yılı’ hedef 656,5 milyon euro

Bilgen, “İGA İstanbul Havalimanı olarak, Avrupa’da uçuş trafiği yoğunluğu açısından bir numarayız ve bu trend devam ederse çok yakında yolcu sayısında da lider olacağız.”İGA’nın 656,5 milyon euro yatırım yapmayı hedeflediğini ve bu nedenle 2024’ü “Yatırımlar yılı” ilan ettiğini vurguladı. İstanbul Havalimanı’nın 2023’te 76 milyon olan yolcu sayısını, bu yıl yüzde 12 artırarak 85 milyona ulaştırmak için çalıştığını belirtti. Bu sayısının Heathrow’un 82 milyonluk yıllık yolcusu sayısını geride bırakacağını ifade edildi.

'Avrupa’daki ilk üçlü paralel pist’ operasyonu İstanbul Havalimanı’nda yapılacak

Öte yandan Bilgen, İGA İstanbul Havalimanı’nın daha fazla yolcuya hizmet verebilmek için ‘Avrupa’daki ilk üçlü paralel pist’ operasyonunu hayata geçireceğini ifade etti. Gazete, Selahattin Bilgen’in şu sözlerine yer verdi: “İstanbul Havalimanı’ndaki üçüncü pistimiz pik saatlerde daha fazla kapasite sağlıyor ve uçakların dönüş sürelerini azaltıyor. Bu da bizi operasyonel olarak Avrupa’daki en verimli havalimanlarından biri hâle getiriyor.”

Hava trafiği ağırlığı Londra’daydı şimdi İstanbul

Orta Doğu ve Uzak Doğu’nun artan seyahat talepleriyle birlikte hava trafiğinin ‘ağırlık merkezi’nin dünyanın doğusuna kaydığını belirten Bilgen şöyle konuştu: “Geçmiş yıllarda hava trafiğinin ağırlık merkezi Londra’daydı ama şimdi İstanbul, Dubai ve Katar daha yakın merkezler hâline geldiler. İstanbul’un büyük bir coğrafi avantajı var, birçok destinasyona beş saatten kısa sürede ulaşabiliyorsunuz.”