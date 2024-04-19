İGA CEO’su Selahattin Bilgen oldu

İGA Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nden Selahattin Bilgen'in atamasına ilişkin yapılan açıklamada, "Küresel rekabetin hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayan İGA İstanbul Havalimanı kurumsal güçlenmesini sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana kapsamlı tecrübesi, bilgi ve birikimiyle İGA İstanbul Havalimanı’na önemli katkılar sunan Sayın Selahattin Bilgen, asaleten İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi CEO’su olarak atandı. İGA İstanbul Havalimanı ailesi olarak, Bilgen’e yeni görevinde başarılar dileriz" denildi.

Bilgen, Kadri Samsunlu'nun ayrılmasından sonra bu görevi vekaleten yürütüyordu.

Selahattin Bilgen kimdir?

Selahattin Bilgen 1981 yılında doğmuştur. 2003’te Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamış, Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansı yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ocak 2018 itibarıyla devam etmekte olan, İGA İstanbul Havalimanı bünyesinde kurulan şirketlerin Mali İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) görevinin öncesinde, 2003 – 2018 yılları arasında Kurumsal Bankacılık, Kurumsal Finansman ve Proje Finansmanı gibi alanlarda çalışmış, Cengiz Holding Finans Koordinatörlüğü, Unicredit Türkiye Finansal Danışmanlık Yönetici Direktörlüğü, Yapı ve Kredi Bankası Kurumsal Proje Finansmanı Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur.

İstanbul Havalimanı Projesinde, ilgili finansmanın sağlanmasında ve refinanse edilmesinde önemli görevler üstlenen Bilgen, 2022 yılında BMI Business School ve DataExpert tarafından “Türkiye’nin En Etkili 50 Finans Lideri” arasında gösterilmiş, ayrıca aynı yıl Business Life Dergisi’nin “Türkiye’nin En Etkili Üst Düzey Yöneticileri” listesinde yer almıştır. İGA İstanbul Havalimanı ilgili grup şirketlerinin kuruluşu ve bu şirketlerin finans, bütçe, finansal raporlama ve planlama, gelirler, muhasebe, sözleşmeler yönetimi, vergi, sigorta gibi fonksiyonlardaki sistem ve süreçlerinin kurgulanması, faaliyetleri için hazır hale getirilmesi ve geliştirilerek sürdürülmesine liderlik yapmaktadır.