Pegasus CEO’suna uluslararası liderlik ödülü

Hüseyin ASLIYÜCE



Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk, bu yıl Londra’da düzenlenen The Airline Strategy Awards (Havayolu Strateji Ödülleri) kapsamında “Executive Leadership’te Üst Düzey liderlik ödülüne layık görüldü.

Şirket içerisinde çeşitliliği ve toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeye yönelik çalışmaları ve havacılığın sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen girişimleri gibi etkin çalışmaları sebebiyle bu ödüle layık görülen Güliz Öztürk, “Executive Leadership: Europe” ödülünü Londra’da gerçekleştirilen törende aldı.



Bağımsız bir jüri değerlendirmesiyle, son 12 ayda stratejileri belirlemede ve bunları başarıya ulaştırmada mükemmellik sergileyen üst düzey yöneticilere verilen The Airline Strategy Awards, bu sene 9 farklı kategoride verildi. “Executive Leadership: Europe” ödülüne layık görülen Pegasus Hava Yolları CEO’su Güliz Öztürk’ün aldığı bu önemli ödülde; Pegasus’un esnek kapasite yönetimi, rekabetçi fiyatlandırması, yan gelir artışı, güçlü dijitalleşme projeleri ve çok sayıda etkileyici ESG faaliyeti de etkili oldu.