Singapur Havayolları: "2025 yılı Avusturalya yılı olsun"

Singapur Havayolları, Avustralya’da en çok destinasyona uçan ve en fazla bağlantı veren havayolu Singapur kıta ülkeye 7 nokyaya haftada 79 sefer düzenliyor. Şirketin, Türkiye Satış ve Pazarlama ekibi, İstanbul’da özel bir otelde Avustralya’da Sydney, Melbourne, Brisbane, Adeleide, Darwin , Perth, Cairns kentlerini seyahat acentelerine ve basın mensuplarına tanıttı.

Singapur en ince ayrıntıya kadar tanıtıldığı toplantıda Satış ve Pazarlama ekibi Türk vatandaşlarına Aborjin kültürünü deneyimlemek , güney yarımkürenin birbirinden tatlı hayvanlarını görmek ( koalalar , kangurular , emular , penguenler, deniz aslanları gibi), dünyanın en ünlü şaraplarının tadına bakmak , Sydney opera binasında konser seyretmek, Büyük Okyanus yolunda seyahat ederken çılgın surfçüleri izlemek, Avustralya açık tenis turnuvasının yapıldığı Melbourne parkta bir tenis maçı yapmak, Kanguru adasında plajda vahşi yaşamı gözlemlemek, dünyanın en büyük mercan resiflerini görmek, Unesco Dünya mirası listesindeki Aborjin halkı Anangu için kutsal kabul edilen ruhani yerleri görmeleri için Singapur’un

tanıtımında bulundu

Singapur Havayolları Code share ortağı Virgin Avustralya ile yolcularını Darwin, Gold Coast , Hobart ve Ayers Rock’ın da bulunduğu 32 uçuş noktasına ulaştırıyor.

Vize almak oldukça kolay

Satış ve pazarlama ekibi, online vize almanın oldukça kolay olduğunu ve 2 ila 4 hafta arasında hızlıca 1 yıllık çok girişli vize alındığını bildirirken, "2025 yılı Avustralya yılı olsun. Bu güzel ülkeyi ve kıtayı keşfetmeyen kalmasın" diyerek etkinliğe katılanlara teşekkür etti.