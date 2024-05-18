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THY, Afganistan uçuşlarına yeniden başlıyor

ABD öncülüğündeki NATO güçlerinin Ağustos 2021’de Afganistan’dan çekilmesi sonrası bu ülkeye yaptığı seferleri durduran THY, 3 yıl aradan sonra 21 Mayıs itibari ile Kabil seferlerine yeniden başlıyor.

Haber Merkezi
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THY, Afganistan uçuşlarına yeniden başlıyor
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İstanbul ile başkent Kabil arasındaki seferler Airbus 330 tipi uçaklarla salı, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftanın 4 günü gerçekleştirilecek.

İstanbul Havalimanı’ndan saat 00:40'ta kalkış yapacak uçak, yaklaşık 4.5 saatlik uçuşun ardından yerel saatle 06:45'te Kabil’e ulaşacak.

Taliban’ın ülkede kontrolü ele geçirmesi sonrası, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Flydubai Kasım 2023'te ülkeye uçuşlarına yeniden başlarken Afganistan'daki Kam Air ve Ariana Afgan Havayolları, Kabil'den Dubai, Moskova, İslamabad ve İstanbul’a seferler gerçekleştiriyor.

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