THY deprem bölgesine 17 bin gönüllü taşıdı

Hüseyin ASLIYÜCE

İstanbul Havalimanı THY operasyon merkez binasında Havalimanı Muhabirlerine deprem bölgesine yönelik THY'nin gerçekleşen operasyonlar ve yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

THY Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat: AFAD ve valiliklerle birlikte koordineli bir şekilde dünden bugüne depremden etkilenen şehirlere yönelik insani yardım malzemeleri, ekipmanlar, arama kurtarma ekipleri ve yardım gönüllülerini taşıdıklarını ve taşımaya devam edeceklerini söyledi.

İki günde 238 sefer

İki günde deprem bölgesindeki şehirlere yönelik toplam 238 sefer gerçekleştirdiklerinin belirten Bolat, "Bunlardan 89'u sonradan ilave edilen insani yardım seferleri. Bize talepler geliyor ve biz de elimizdeki uçakların hepsini bu talepleri yerine getirmek için kullanıyoruz.

Şu ana kadar arama ve kurtarma ekipleriyle, yardım gönüllüsü 17 bin 435 kişiyi taşıdık deprem bölgesine. Bu giden uçaklarla insani olarak 4 bin 919 kişiyi ücretsiz olarak havalimanlarından getirdik. Toplam tarifeli uçuşlarımızla birlikte 18 bin 460 yolcuyu afet bölgesinden taşıdı" şeklinde konuştu.

Deprem bölgesinden dönüş ücretsiz

Adıyaman, Gaziantep, Adana, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır yapılan uçuşlar için Bolat, şunları söyledi: "Kullandığımız rezervasyon sisteminden dolayı, önce 100 TL'ye kadar indirdiğimiz taşıma ücretini, sonra bulduğumuz bir formül ücretsize kadar çektik.

Havalimanlarında yığılma olmasın diye rezervasyon üzerinden yolcularımızı toplamaya çalıştık. Özellikle Adıyaman'a şu anda iki tane daha uçağımız inmek üzere. Bir uçağımız Adıyaman'dan yolcuları aldı ve dönüyor. Yapacağımız 5 sefer daha var. Bunlar 189 kişilik yolcu uçakları ve toplam 900'e yakın yolcumuzu Adıyaman'dan tahliye edeceğiz.

Türk halkı için kurulmuş bir hava yolu

THY uçaklarıyla ücretsiz gerçekleştirilen seferlere de değinen Bolat, "Türk Hava Yolları Türk halkı için kurulmuş bir hava yolu dolayısıyla böyle bir durumda biz asla maliyet hesabı yapmayız. Etrafta bulunan hava yollarıyla da konuşuyoruz uçakları müsait olanları alıyoruz bunların yakıtlarını koyuyoruz.

Gerekli diğer şeyleri de yapıyoruz ve bunları sunuyoruz. Devletimizden bir talep geldi Ercan’da bulunan askerlerin Maraş’a götürülmesi, bunu hemen planladık Antalya’da bulunan hava yolundan iki tane uçağı kiraladık, bunlar birazdan Ercan’a gidiyor askerleri alıp birisi Maraş’a diğeri Malatya’ya gidecek. Bu uçakları daha sonra tahliye için kullanacağız, Maraş ve Malatya’da bulunan insanları alıp İstanbul’a ve Ankara’ya getireceğiz" şeklinde konuştu.

Havalimanında bekleyen halkımıza şunu söylemek istiyorum. Burada gece gündüz hepimiz çalışıyoruz. Sükunetle beklesinler. Uçaklarımız indikçe arkadaşlarımız belli bir sıraya koyuyorlar. Yaşlılara, bebeklilere öncelik veriyoruz. Aynı şekilde Kahramanmaraş’ta biriken yolcularımızla ilgili tedbirler aldık. Hiçbir kişi kalmayacak. Yarın için planladığımız 240'a yakın sefer var. Uçak sıkıntımız yok. İç ve dış hatlardan uçuşları kesiyoruz. Ekip sıkıntımız yok.

Arkadaşlarımız üniformalarıyla evde hazır bekliyorlar ve görev verildiğinde geliyorlar. Tüm THY ailesi bu bilinçle, ülkemizle beraber birliktelik içinde bu kötü günleri atlatacağız. 11 kargo uçağı yollamıştık ve 850 ton taşıdık. Kargo uçakları daha çok ekipman, araç gereç, jenaröterler taşıdı. Sabaha kadar 11 kargo uçağı daha gönderiyoruz. Bunlar daha çok Adana ve İncirlik'e gidiyorlar. Toplam taşıyacağımız yük bin 300 ton olacak. Bundan sonra daha çok çadır ve battaniye taşıyacağız. 2 bin 500'e yakın çadır, 40 bin battaniye ve uyku tulumu taşıdık, taşıyoruz."

Ahmet Bolat, "AFAD ve valilikle beraber koordineli çalışıyoruz. Bizden istedikleri sağlık personeli, ekipmanları olan kurtarma ehliyeti olan arkadaşları istiyorlar. Lütfen havalimanlarına gelerek 'bizi de gönderin' diyerek operasyonlarımızı sıkıştırmayalım. Devletimizle tam koordineli bir şekilde çalışıyoruz" dedi.