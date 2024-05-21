Son dakika… Yakıt kritiğine giren 3 uçak, İstanbul Havalimanı’na acil iniş yaptı

İstanbul Anadolu Yakası’nda bu sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle hava trafiğinde aksamalar yaşandı.

ekonomim.com'un edindiği biliglere göre, Rüzgar nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın iniş pistinin yönü değişince uçaklar bir süre havada beklemek zorunda kaldı.

Bekleme sırasında yakıt kritiğine giren ve yakıtları bitmek üzere olan AJET’in VF-3265 sefer sayılı Mardin, VF-3229 sefer saylı Gaziantep ve VF-3187 sefer sayılı Diyarbakır uçağı İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Uçaklardaki bazı yolcular İstanbul Havalimanı’nda uçaktan inmeyi tercih ederken yakıt alan uçaklar tekrar Sabiha Gökçen’e uçtu.