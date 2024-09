25 Türk girişim Londra'da boy gösterecek

Takip Et

Türk startuplar Londra’da global yatırımcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İTÜ ARI Teknokent’in Big Bang Londra Demo Day etkinliği, 26 Eylül’de Londra’da iş dünyasının merkezlerinden olan Canary Wharf bölgesindeki Level 39’da gerçekleştirilecek.

Yüzlerce başvuru arasından seçilen 25 girişim, 20 Eylül’e kadar sürecek olan Demo Day Hazırlık Kampı’na başladı. Girişimler, etkinlikte 60’ı aşkın global yatırımcıyla fiziksel ortamda, 1.000’den fazla global yatırımcıyla da online ortamda buluşacak. Ayrıca alanında öncü girişimlere 250 bin pound ile 2 milyon pound aralığında yatırım desteği sağlanacak.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Big Bang Londra Demo Day’de yer alacak 25 girişim arasında Archi’s Academy, Branchsight, Bulutklinik, Bunsar, Büyütech, Finlayer, Connected Destinations, GreenFi, Lumnion, Lugath, MYTH AI, NuManufacturing, Omnitive Technologies, One New One, Pardon AI, Porima, RePG, RideNear, RumiTech, Syntonym, Tumurly, TV Ekstra, Uniqgene, Vivoo ve WeartechClub yer alıyor.