ATO Başkanı Baran’dan 'konkordato tedirginliği' uyarısı

ANKARA (EKONOMİ)

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, son dönemlerde artan konkordato ilanlarına yönelik sistemik eleştirilerde bulundu. Konkordatonun borçlu firmaları korurken, alacaklıları mağdur ettiğini belirten Baran, bunun küçük işletmeler için iflasa kadar gittiğini belirtti. Baran, küçük firmaların mağdur olmaması ve ticari hayatın devamlılığı açısından konkordato fonu kurulmasını önerdi.

Yaptığı yazılı açıklamada, küresel düzeyde faaliyet gösteren borsa şirketlerinin bile konkordatoya başvurduğunu söyleyen Gürsel Baran, bunlardan alacaklı olan şirketlerin tahsilat yapamadığı için nakit dengesini koruyamadığını bildirdi.

İş dünyasında artık ticaret yapılan şirketlere yönelik konkordato tedirginliğinin başladığını ifade eden Gürsel Baran, bu tedirginliğin önüne geçilmesi için konkordato sisteminin yeniden ele alınması gerektiğini kaydetti.

Geçen yıl 1516 şirket konkordato ilan ederken, bu yıl Ocak-Temmuz döneminde 1554 şirketin konkordato ilanı ettiği bilgisini veren Baran,

“Firmanın konkordato başvurusu kabul edildiğinde, firma adeta bir koruma çemberine alınıyor. Mahkemenin belirlediği zaman içerisinde alacaklılar haciz işlemi yapamıyor, bankalar kredi borçlarını tahsil edemiyor ve ipotekler satışa çıkartılamıyor. Prosedür işletiliyor alacaklılarla toplantılar düzenlenip, alacak tutarında indirim yapılıp kalan tutar üzerinde de ödeme planı hazırlanıyor” dedi.

Bunlardan alacağı olan şirketlerin koruma çemberi dışında bırakıldığını ifade eden Gürsel Baran, alacakların da bir miktarından feragat istendiğini kaydetti.

Konkordato fonu kurulmasını önerdi

Gürsel Baran, ticari hayatın sürdürülebilirliği yönünden konkordato sisteminin yenilenmesi gerektiğine işaret ederken, bunun için konkordato fonu kurulmasını önerdi.

Baran, “Bir firma konkordato ilan ettiğinde alacaklılar, fondan tahsilatını yapabilir ve konkordato ilan eden firma da daha sonra borçlarını bu fona ödeyerek süreci tamamlayabilir. TBMM açıldığında konu gündeme alınmalıdır” ifadelerini kullandı.