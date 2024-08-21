Konkordato sektörlere yayılıyor: Şirketler toplu işten çıkarmalara hazırlanıyor

Türkiye’de konkordato dalgası dikkat çekiyor. 2024 yılının ilk 7 ayında geçici mühlet kararı verilen konkordato sayısı 788’e yükselirken, geçen yıl bu rakam 519 olmuştu. Yılın ilk 7 ayında 2023’ün tamamından fazla konkordato ilanı görüldü. İş dünyasında konkordato krizi büyük şirketlere de sıçrarken bir başka büyük tehdide de gözler çevrildi: Toplu işten çıkarmalar gündemde.

Patronlar Dünyası’nda Necla Dalan’ın haberinde, son dönemde yaşananları ve gelecek dönemde beklenenleri Kurt&Partners Kurucu ortağı Özlem Kurt anlattı.

Kurt&Partners, yerli ve yabancı şirketlere ticaret hukuku, birleşme ve devralmalar, insan kaynakları ve iş hukuku, bilişim ve teknoloji hukuku, rekabet hukuku gibi birçok alanda hizmet veriyor.

“Yakın geleceği çok da iyi görmüyoruz maalesef”

Özlem Kurt, konkordato dalgasını 2023’te başlayan ekonomik sürecin icra takipleri, iflaslar ve konkordato evresine geldiği şeklinde yorumlarken, sözlerine şu şekilde devam ediyor:

“Ticaret hayatında herkes birbirini hemen dava etmiyor, müşterisine veya tedarikçisine anında icra takibi başlatmıyor. 2023’te biraz idare ettiler ama artık bıçak kemiğe dayandı. Çok sayıda şirket konkordato başvurusu yapmaya başladı. Yılın sonuna doğru iflasları daha sık duymaya başlayacağız. Konkordato köprüden önceki son çıkış, biraz zaman kazanıyorlar. Bir kısmı kurtulamayacağını biliyor. Öyle olunca icra takipleri başlatılıyor. Mesela milyonluk icra takibi başlatıyorsunuz şirket konkordato ilan etmiş, tahsil edemiyorsunuz. Parasını alamayan ne yapacak? Dolayısıyla takiplerin, konkordatoların sayısı çok arttı. Bu anlamda yakın geleceği çok da iyi görmüyoruz maalesef.”

“Büyük şirketlerde toplu işten çıkartmalar için çalışmalar yapılıyor”

Kurt, şirketlerin düşük zamlar yapmasıyla eriyen alım gücü ve zorlaşan yaşam şartları nedeniyle insan kaynağında çok sirkülasyon olduğuna dikkat çekerken, işten ayrılmaların da büyük kısmının davaya dönüştüğünü vurguladı. Diğer yandan da yaklaşan işten çıkarma dalgalarına yönelik şunları söyledi:

“Herkes elindeki kozları bazen etik de olmasa sonuna kadar kullanıyor. Yani kimsenin huzuru yok. Büyük şirketlerde toplu işten çıkartmalar için çalışmalar yapılıyor. Öte yandan 30 ve üzerinde çalışanı olan şirketler iş akdi feshini toplu olarak yaptıklarında işe iade davası riski artıyor. Bu nedenle toplu iş akdi feshi planlayan vekil şirketlere hukuki altyapının iyi hazırlanmasını ve arabuluculukla yapmalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü son dönemde toplu işten çıkarmaların arttığını görüyoruz ve 2025’te daha da artacak. Bu yönde bize çok talep geliyor arabuluculuk tarafında.”