Ekonomi yönetimi ‘zombi şirketlere’ 1 yıl daha ek süre verecek mi?

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2023 yılında gündem olan raporunda, zombi şirketlerin Türkiye’de dünyanın ilk sırasında olduğunu göstermişti. Türkiye'de çok sayıda zombi şirket olduğu tahmin ediliyor.

CNBC-e’den Fırat Gazel haberine göre, bu şirketlerin tamamen ortadan kalkmasını önlemek amacıyla 2018’de ilk kez getirilen bir maddenin geçerlilik süresi 1 Ocak 2025'te doluyor. Ancak çok sayıda olan bu şirketlerin ticari hayattan birden ve bütünüyle çekilmesini önlemek için maddenin geçerlilik süresinin 1 yıl daha uzatılması planlanıyor.

Yüksek kredi faizleri ve yüksek kurun teknik iflas konumuna getirdiği şirketleri yaşatabilmek için ilk kez 15 Eylül 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu uygulama tebliğine geçici bir madde konulmuştu.

Süre iki kez uzatılmıştı

“Kanunun 376. maddesi kapsamında sermaye kaybı ve borca batık olma durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararları dikkate alınmayabilir” şeklindeki maddenin uygulama süresi sonu 1 Ocak 2023 olarak belirlenmişti.

Daha sonra yapılan düzenlemelerle maddenin uygulama süresi önce 1 Ocak 2024’e, ardından da 1 Ocak 2025’e uzatıldı. Bu şirketlerin batışının diğer şirketlere, bankalara ve genel ekonomik görünüme vereceği zararın ertelenmesi için bu uzatma işlemleri yapıldı.

Zombi şirketlerin arttığı öngörülüyor

Orta Vadeli Program (OVP) sürecinde şirketlerin finansmana erişimi daha da zorlaşırken, kurlar yataya yakın da olsa yüksek seviyelerini korudular. Zombi şirket sayısının daha da arttığı tahmin ediliyor.

Bu ortamda ekonomi yönetiminin, ekonomik görünümün toparlanacağı 2026 yılı başına kadar ilgili maddenin uygulama süresini uzatmayı gündemine aldığı öğrenildi. Bu konudaki değerlendirmelerin sürdüğü ve Ticaret Bakanlığı tebliği ile uzatmanın ekim ayı içinde yapılabileceği ifade edildi.

Zombi şirket nedir?

Zombi şirketler, aktif finansal desteği olan, devlet desteğinden faydalanan ancak aktif bir faaliyet yürütemeyen ve borcunu borçla ödeyen şirketleri ifade ediyor.