Maaş beklentileri yükseldi: Çalışan ve işveren arasındaki maaş uçurumu arttı

Uluslararası alanda iş arayan profesyoneller ile işverenleri bir araya getiren, BloombergHT’de Üst Düzey programının konuğu olan Michael Page Türkiye Genel Müdürü Fatih Cömert, maaşlar konusunda işçi ve işveren arasındaki uçurumun son dönemde daha da açıldığını ve bunda beklentilerdeki artışın önemli rol oynadığını söyledi.

Cömert, “2024’ü aslında ikiye bölmek gerekiyor ilk altı ay ve sonraki altı ay diye; yaz sonrası biraz daha piyasalar beklenenden daha durağan ilerledi. İstihdam açısından bakılırsa ilk altı ayda iş geçişkenliği fazlaydı iyi bir performans vardı, yaz sonrası ise daha farklı bir tablo ile karşılaştık, sadece Türkiye açısından değil globalde bir durgunluk vardı. Özellikle Almanya, Fransa ve İtalya bu anlamda bir türbülansa girdi diyebiliriz. Büyük pazarların türbülansa girmesi diğer pazarları da etkiledi. Totalde sektör için ilk altı aya bakarsak daha pozitif diğer altı ay ise daha durağan diyebiliriz” dedi.

Maaşlarda uçurum

Fatih Cömert, maaş ve beklentiler konusunda bir uçurumun her zaman olduğunu ancak bu sene bu uçurumun biraz daha açıldığını belirtti. “Beklentiler çok yükseldi” diyen Fatih Cömert, sözlerine şöyle devam etti:

“Şimdi şirketler bir asgari ücreti baz alacaklar bir de enflasyonu baz alacaklar, bir de global firmalar Euro Türk Lirası değerine bakıyorlar. Şimdi Euro artışı yaklaşık yüzde yüzde 14 oldu, dolar biraz daha fazla yüzde 20’ye yakın...Öngörümüz şu 2025 için birçok firma tek maaş artışına geçecekler Ocak’ta yapılacak bu artış, bazıları sene ortasında da bir artış yapacak.

Mesela Avrupa bu sene hiç maaş artışı öngörmüyor başta belli başlı otomotiv devleri, onlar da enflasyon doğrultusunda bir artış planlıyordu. Bazı şirketler yüzde 3-4 gibi ama bunu dahi yapmayacaklarını açıkladı.”

2024’te en çok ilgi gören sektörler

Cömert, çalışmalarında 2024’te ne fazla istihdam geçişkenliğinin olduğu sektörleri şu şekilde açıkladı:

“Türkiye’de beyaz yakada yüzde 35 endüstri ve üretim tarafı en fazla istihdam geçişkenliği olan sektör oldu. Sonra yüzde 21 ile perakende takip ediyor sonra da hızlı tüketim malları ve finansal hizmetler geliyor. Bunlar 2024’te en fazla istihdam geçişkenliği olan sektörler. Roller bazında da satış ve pazarlama sonra üretim ve finans geliyor.

Globalde ise şirketler daha fazla freelance yani serbest çalışanlara yöneldi özellikle teknoloji tarafında geçici istihdama yöneldiler. Türkiye’de bu pazar daha çok ilerlemedi.”

“Hibrit model ağır basıyor”

Michael Page Türkiye Genel Müdürü Fatih Cömert, “Şu anda hibrit model daha ağır basıyor işte 3 gün ofis 2 gün ev gibi ama ofis içinde birlikte olmanın biraz daha verimliliği artıracağı düşünülüyor. İşveren tarafı çalışanı ofise kaydırmaya çalışıyor ama yine sonuçlara bakarsak hibrit model yüzde 10 daha verimli sonuç veriyor gözüküyor” dedi.

50 yaş üstü istihdam

Cömert, “50 yaş üstü istihdamın çok ciddi anlamda faydalı olduğunu keşfetti firmalar” derken, üst yaş grubunun neden öne çıktığını şu şekilde anlattı:

“Çünkü o tecrübeyi alıp harmanlayıp gençlere aktarıyorlar. 50 yaş üstü çalışanların şirket bağlılığı daha fazla olduğu için işten ayrılma daha az oluyor. Mentorluk yapabiliyorlar genç kuşaklara ve bu bir sinerji yarattı ve bazı firmalar bunu bir strateji olarak kullanıyor. Bu trendin 2025’te de devam edeceğini düşünüyoruz.”

Kadın istihdamında da 2024’te artış olduğunu, “2024’te beyaz yaka içerisinde işe yerleşen adayların yüzde 58’i erkek, yüzde 48’i kadın böyle bir istatistiğimiz var. 2023 ile karşılaştırdığımızda ufak bir artış var çünkü kadın çalışanların oranı 2023’te yüzde 40 idi” şeklinde açıkladı.

2025 öngörüleri

Fatih Cömert, 2025 yılına yönelik firmalar ve istihdama yönelik beklentilerini şu şekilde açıkladı:

“Firmalar durgunluğa hazırlıklı girmek istiyorlar ve değişikliğe üst yönetimden başlamak istiyorlar CEO koltuğundan. Bizim 2025 için öngörümüz finansal anlamda bir değişim bekliyoruz tekrardan çünkü firmalar konsolidasyon yılına girecekler 2025’te. Hem finansallarına bakacaklar hem de çalışanlarını elde tutmaya çalışacaklar. 2025’te şirketlerin eğitim departmanlarına çok büyük rol düşecek. Eğitime önem vermeleri gerekecek mevcut ekiplerini tutabilmek için ve artı daha fazla pay elde edebilmek için tabii. 2025 bazı firmalar için özellikle küçük ölçekli firmalar için biraz hayatta kalma yılı olacak, büyük firmalar ise çok büyümeyi planlamıyorlar mevcut kadroyu koruyacakları bir yıl olacak onlar için. Bir de artık çalışanlar daha cesurlar iş değiştirme konusunda, işte durağan piyasa ben yerimden oynamayayım mantığı gitmiş durumda o yüzden iş değişikliklerini daha fazla göreceğiz 2025’te. Yapay zekayı da çok göreceğiz önümüzdeki dönem. 2025 temkinli bir yıl olacak çok büyüme görmeyeceğiz.”