TİM Başkanı Gültepe: Doların 33 lira olmasıyla 37 lira olması arasında bir fark yok

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe’nin kurların seviyeleriyle ilgili şikayetleri sürüyor.

Gültepe, TİM Başkan Vekili ve Makina ve Aksamları İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ile Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç ile Kayseri'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TİM Başkanı Gültepe, BloombergHT’den Burak Karagöz’ün haberine göre, şu anda en kötü olan sektörlerin başında gerek ciro gerekse kar anlamında hazır giyimin geldiğini söylerken, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tekstilde de öyle… Sektörde biraz talebin düşmesi, Türkiye’deki rekabetçiliğin aşağı doğru düşmesi, Türkiye’nin pahalı değil, çok çok pahalı olmasından kaynaklı siparişler Türkiye’de tutulmuyor. Yani aynı fiyatları vermek zorunda kalıyorsun. Şu anda Türkiye, uzak rakiplerinden yüzde 40-50 daha pahalı. Türkiye’de bu kur politikası değişmediği sürece sanayiciliğin ayakta kalma şansı yok. İnsanlar Mısır’a gittiler. Müşterileri de oraya yönlendiriyor. Herkes küçülüyor. Yazık değil mi bu sanayiye? Bu sanayi 30 milyar dolar yapıyor. Ülkeye 30 milyar dolar kazandırıyoruz. Bunun 20 milyar doları net Döviz girdisi. Dünyada sektörel bazda ihracat yapan ülkelerin senden ucuzluğu yüzde 40-50. Bir yılda kurdaki artış yüzde 25. Benim maliyetimdeki artış yüzde 110.Sanki bu şekilde yapmaktansa düşen düşsün, kalan kalır, giden gider. Yapacaksa bir anda olsun. Bu şekilde devam etmemeli. Ülkemizde olan makas seviyesi çok farklı. Ülkemizde ihracatçı kazanayım derdinde değil, yaşamanın derdinde. Bütün sektörler küçülüyor, sanayi küçülüyor. O aşağı doğru inmeyi çok görmeden sanayicinin işi zor.”

"Türkiye pahalı değil, çok çok pahalı"

Mehmet Şimşek’in politikalarından şikayetçi olup olmadıkları üzerine TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “enflasyon” diye bir sıkıntı olduğunu söylerken, ihracatta ilk 6 ayda 3 ay eksi, 3 ay artı yazdıklarını, 2023’te ihracatın yerinde saydığını, işletmelerin alınan siparişlerde zarar ettiğini, fiyat tutturamadığını da sözlerine ekledi ve şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyonla mücadele etmemiz lazım. Bence sanayi tarafı biraz unutuldu. Yani tabii biz zarar edebiliriz. Etmeliyiz de böyle durumlarda ama boyutu önemli. Ama bir boyuttan sonra artık sürdürülebilir olmaktan çıkıyor. Şu anda sanayici, ihracatçı buzdağının altında. O buzdağının üstüne çıkmak lazım. Türkiye pahalı değil, çok çok pahalı. Türkiye’de şu anda en ucuz şey döviz. Karpuzdan da ucuz. (Dolar) 33 (lira) ila 37 (lira) arasında bir fark yok. Yap 37 (lira).”

“Para politikası bu şekilde gittiği sürece çok zor: Firmalar nefes alamıyor”

“İhracatçılar olarak 2025’ten umutlu musunuz?” sorusuna Gültepe, “Umuyorum ki daha iyi olur. Geleceğe umutla bakmak istiyorum ama bu para politikası bu şekilde gittiği sürece çok daha zorlanacağımızı ve zorlu olacağını söyleyebilirim. Bunun bir yerde bir şey olması lazım. İnsanlar ve firmalar nefes alamıyor. Nefes problemi var. Firmaların nefes problemi var, nefes alamıyor. Krediyle ilgili değil. İşletme çalışamıyor.” karşılığını verdi.

“Kafalarına göre her dükkânı bastılar”

TİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın kuyumcu ve mücevhercilere denetimlerle ilgili konuştu. "Tabii denetim yapsınlar. Biz kayıt altına girmek istiyoruz. Biz Altın Esaslı Muhasebe Sistemi’nin çıkmasını istiyoruz. Bunu zaten ilgili bakanlarımıza iletmiştik. Bu denetim bizim açımızdan bir yerde iyi oldu. Bizim sektörün de biraz kendini düzeltmesi gerekiyordu” diyen Yakın sözlerine şu şekilde devam etti:

“Sektörde kayıt dışı olanlara gidilse veya bakılan, incelemeye giren insanların veya şirketlerin ödediği verginin gündeme alınması lazım. Çalıştırdığı işçinin gündeme alınması lazım. Yani denetleme sıra dışı. Kafalarına göre her dükkânı bastılar. Bunun için de mesela İstinyepark'ta Cartier ve Bvlgari’yi de bastılar. Çok enteresan yani. Sektörün başkanlarına sorarak daha iyi bir denetim yapılabileceğini düşünüyorum. Altın Esaslı Muhasebe Sistemi’ne geçildiği zaman biz yüzde 90 kayıt altına gireriz zaten. Denetim için benim dükkanıma da geldiler. Kasa ambarına girdiler, sayım yaptılar. 2 kişi Maliye’den, 2 kişi Hazine’den geldi. Her dükkâna 4 kişi. Kendileri saydılar. Genel bir şikâyet yok. ‘Ciroya göre’ demişler. Ciro yapmayanın dükkanına gideceksin. Şu anda iş yapana gidiyorlar. Hazine’ye bir rapor hazırlayacaklar. O raporun sonucunda tekrardan bir hareket uygulayacaklar diye bekliyoruz. Biz bundan rahatsız değiliz. Altın üzerinden muhasebe olsun. Bizden vergi almak istiyorlarsa altın muhasebesi çıkmalı.”

Türk Ticaret Bankası ne zaman açılacak?

Türk Ticaret Bankası’nın ne zaman faaliyete başlayacağına ilişkin soru üzerine Gültepe, ekim ayı gibi faaliyete başlayacak yapının oluşmaya başladığını, kadronun tamamlanmak üzere olduğunu, bankanın yatırım ve projeleri destekleyeceğini anlattı.