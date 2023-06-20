Türk ve İranlı iş insanları PERPA’da B2B görüşmeleri gerçekleştirdi

Türkiye-İran, kimya ve temizlik sektörü için PERPA’da B2b görüşmeleri gerçekleştirdi. PERPA Ticaret Merkezi B Blok Yönetimi, İSİAD ve TİSİAD organizasyonu ile gerçekleşen toplantıya sektöründe lider firmalar katıldı. İSİAD (İranlı Sanayici ve İş Adamları Derneği) ve TİSİAD (Türk İran Sanayici ve İş Adamları Derneği) Başkanı Saeid Mohammad JAN’ın önderliğinde gerçekleşen toplantıya PERPA Kooperatifi ve PERPA Ticaret Merkezi B Blok Başkanı Hacı Demir de eşlik etti. İstanbul Ticaret Odası 69 No’lu Kimyevi Madde Meslek Komitesi Başkanı Ayşe Şişmanoğlu da toplantıya katıldı.

“Bundan sonra daha büyük adımların geleceğinin ışığını görüyorum”

PERPA B Blok Başkanı Hacı Demir, “Türkiye ve İran kimya temizlik sektöründeki iş birliklerinin artırılması, ticari hacminin geliştirilmesi toplantısına PERPA olarak ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. 30 milyar dolarlık hedefe ulaşmak noktasında biz de azami gayret göstereceğiz. İSİAD 9 bin 100, TİSİAD 14 bin üyesi ile bu hacmi genişletiyor. Biz de bu hacmi hem PERPA Ticaret Merkezi içerisinde hem de İTO içerisinde büyütmeye gayret gösteriyoruz. Büyük başarıların küçük adımlarla olacağına inanıyorum. Bu toplantıyla kimya sektörüyle ilgili küçük bir adım daha atıyoruz. Bundan sonra daha büyük adımların geleceğinin ışığını görüyorum.” dedi.

İki ülkenin ticaret hacmi pandeminin sona ermesiyle artış gösterdi

İSİAD ve TİSİAD Başkanı Saeid Mohammad Jan ise Türkiye ve İran arasındaki ithalat ve ihracat rakamlarının pandemi döneminin sona ermesinin ardından giderek arttığını söyledi. Jan, iki ülke arasındaki iş birliklerinin ve yatırımların daha da artması için karşılıklı çaba sarf edildiğini dile getirdi. Hem Türkiye hem de İran için kimya temizlik sektöründeki sorunlardan bahseden Jan, iki ülke firmalarının yapacakları iş birlikleri ile sorunların iki tarafta da çözülebileceğine inandığını sözlerine ekledi.