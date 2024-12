10 yılda 8 milyon tekil kullanıcı ve 100 bini aşkın sürücü Uber Türkiye’de buluşuyor

Yeni nesil girişim öyküleri arasında en çok dikkat çekenlerden birisi şüphesiz 2009 yılında Silikon Vadisi’nde hayata geçen Uber’in öyküsüdür. Kurulduğu ilk günden itibaren hızla büyüyen ve global bir teknoloji platformu haline gelen Uber’in aylık 156 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor. Şirket, 70 ülkede, 10 binden fazla şehirde yolculuk yapılmasına imkân sağlıyor

Uber Türkiye ise faaliyetlerine 2014 yılında başladı. Bu dönem zarfında ulaşım çözümlerini geliştirmek için önemli adımlar attı. Türkiye’de 10 yılda 100 binin üzerinde sürücü Uber’i kullandı. Uygulamayı indiren tekil kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı. Türkiye böylece Uber’in en hızlı büyüyen ülkelerinden biri oldu.

Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı 10 yılllık yolculukları hakkında şunları anlatıyor:

10 yılda neleri gerçekleştirdiniz?

2014 yılından bugüne, on yıl içinde 100 binin üzerinde sürücü Uber uygulamasından kazanç elde etti. Bu durum, Uber’in yerel ekonomiye katkısını ortaya koyuyor. Uber uygulamasının Türkiye’deki toplam tekil kullanıcı indirilme sayısı 8 milyona yaklaştı. Bu döneme ait sayısal veriler de gösteriyor ki ülkemiz, on yıl gibi kısa bir sürede çok önemli bir pazar haline geldi. Bunun yanı sıra, bu rakamların sadece birer istatistik değil, her bir kullanıcı ve sürücü hikayesinin Uber platformunda buluştuğunun ve hayatlarını kolaylaştırdığımızın da bir göstergesi olduğuna inanıyoruz.

Hangi şehirlerde hizmet veriyorsunuz?

Türkiye’de dünyanın en önemli şehirlerinden biri olan ve büyük bir operasyon yürüttüğümüz İstanbul başta olmak üzere; Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Bursa, Muğla, Kayseri ve Nevşehir’de taksi ürünümüzle hizmet veriyoruz.

En çok hangi bölgeler tercih ediliyor?

Uber uygulamasıyla 10 yılda kullanıcılara toplam 21 milyon saat hizmet verildi. Uber’in Türkiye’deki on yıllık sürecinde kullanıcılar en çok 12 Temmuz 2024 tarihinde seyahat etti. En uzun yolculuk 450 km oldu. Bu süreçte kullanıcıların Uber’i en çok tercih ettiği lokasyonlar arasında; İstanbul Havalimanı, Taksim, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Ortaköy yer aldı. Uber uygulamasındaki en çok yolculuk tamamlayan yolcu toplamda 3.578, sürücü ise 15.614 yolculuk gerçekleştirdi.

Yeni şehirlere hizmet götürme planlarınız var mı?

Evet, Uber olarak mobilite alanındaki küresel uzmanlığımızla, Türkiye’de güvenli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı kurmakta öncülük etmeyi hedefliyoruz. Sürücülerimize ve yolcularımıza modern ve erişilebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz. Uber Taksi uygulamasının Türkiye’de daha fazla şehirde hizmet vermesi için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.”.

“Yenilikçi projelerden” söz ettiniz....

Rezervasyon özelliği ile kullanıcılarımıza dünyada ilk kez taksi yolculuklarını önceden planlayarak uygulama üzerinden geleneksel taksi rezervasyonu yapabilme imkânı sunduk. Uber, teknolojisini kullanarak rezervasyon oluşturulmasını ve rezervasyon saatinde belirtilen konumdan Taksi sürücüsünün yolcuyu almasını sağlayan özellik, taksi yolculuklarını en az 30 dakika önceden ve en fazla 90 gün önceye kadar sabit bir ek rezervasyon ücreti ile rezerve edebiliyor.

Ayrıca, Türkiye’deki taksi sürücüleri için geliştirdiğimiz “Yolculuk Radarı” özelliğini sürücülerin kullanımına sunduk. Uber dünyasında ilk defa İstanbul’da hayata geçirilen Yolculuk Radarı özelliği sayesinde taksi sürücüleri aynı anda birden fazla yolculuk çağrısı alabiliyorlar ve bu yolculuk çağrılarında potansiyel yolculuk rotalarını görerek gitmek istedikleri rotayı seçebiliyorlar. Yolculuk Radarı özelliğinin hayata geçmesiyle sürücünün yolcuyu arayıp nereye gidiyorsunuz demesi tamamen bitti.

“Uber Pro” ile taksi sürücülerine ödül ve ayrıcalıklar sunduğu akaryakıt desteğini de kapsayan “Sadakat Programı” ile platformda çalışan en iyi sürücüleri ödüllendirmeye devam ediyor.

Araç sahiplerine destek sağlıyor musunuz?

8+1 kapasiteli lüks minivanlar ile hizmet veren “Uber Siyah Taksi”’yi ve Geniş Taksi ürünümüzü İstanbul’da hayata geçirdik. Otomotiv şirketleri ile ortaklıklar gerçekleştirdik. Sarı Taksi’den hem Siyah Taksi’ye hem de yeni Sarı-Siyah Geniş Taksi kategorisine dönüşümü desteklemek amacıyla taksi plaka sahiplerine ‘Araç Alım Desteği’ programı sağladık.

Sosyal projeleriniz neler?

Uber’in dünyada ilk kez Türkiye’de Kapadokya’da hayata geçirdiği Uber Balon ile, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını kutladık ve 100 şanslı Uber kullanıcısına Uber Balon yolculuğu hediye ettik. Ayrıca, İstanbul’daki geniş ulaşım ağını kullanarak topluma fayda sağlayan projeler geliştirmeye devam ettik. Herkese Kitap Vakfı işbirliği ile kitap bağışları ihtiyaç sahibi köy okullarına ulaştırılmak üzere ücretsiz toplandı. Aynı şekilde, Beşiktaş Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi işbirliği ile elektronik atıklar geri dönüşüm için ücretsiz toplandı. “Blindlook” işbirliği ile görme engelliler için hayatı kolaylaştıran Türkiye'deki ilk mobilite uygulaması olduk.