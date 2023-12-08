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100 Kadın girişimciye 100 mentor

Didem Eryar ÜNLÜ
Didem Eryar ÜNLÜ YAKIN PLAN

TurkishWIN tarafından tasarlanan ve Akbank’ın desteğiyle hayata geçirilen kadın girişimci mentorluk programı kapsamında, 100 Kadın girişimciye 100 mentor tarafından destek verilecek. Program, kadın girişimcilerin başarılarını artırarak Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmalarını hedefliyor.

TurkishWIN, Türkiye ile bağları olan dünya genelindeki kadınların birbirlerine ilham verdiği ve güçlendirdiği bir küresel paylaşım platform olarak 2010 yılında kuruldu.

Benzer dünya görüşüne sahip, öğrenmeye açık kadınların içten paylaşımlarına ve birbirlerine fırsat yaratmalarına olanak tanıyan, gelecek nesil kadın liderlere destek olarak onların önlerini açmayı hedefl eyen TurkishWIN kadınları, 2015 yılından bu yana deneyimlerini BinYaprak Dijital Kız Kardeşlik platformunda paylaşıyorlar.

Kadınların birbirlerine ilham, fırsat ve güç vererek iş hayatına katılımlarını artırmak amacıyla kurulan dijital kız kardeşlik ağı BinYaprak, şimdi bir adım daha atıyor ve BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı’nı hayata geçiriyor.

TurkishWIN tarafından tasarlanan ve Akbank’ın desteğiyle hayata geçirilen kadın girişimci mentorluk programı kapsamında, 100 Kadın girişimciye 100 mentor tarafından destek verilecek. Program, kadın girişimcilerin başarılarını artırarak Türkiye’nin ekonomik büyümesine katkıda bulunmalarını hedefliyor.

Kadınlar çift mesai yapıyor

TurkishWIN kurucusu Melek Pulatkonak “Kadın girişimcilerimizin içindeki kudret ve cesaret bize hep ilham verdi ve vermekte. İş dünyasındaki engelleri aşmanın yanı sıra toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yüklerini yöneterek çift mesai yapıyorlar. TurkishWIN olarak kadın istihdamını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği farkındalığını arttırmak için 2010 yılından beri çalışıyoruz. Bugünden yarına toplumsal cinsiyet kodlarımız belki değişmeyecek ve yolumuz uzun. İstihdam sağlayan ve şehirlerinde rol model olan girişimci kadınları 2015 yılında beri farklı mentorluk programlarımızla destekliyoruz. Bugün, BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programında deneyim paylaşınca güzel diyen mentorlarımız, paydaşlarımız ve kurucu destekçimiz Akbank ile 100 kadın girişimcinin yanındayız. Cumhuriyet’in ikinci yüz yılında bu sene ve her sene 100 kadın girişimciyle yazdıkları hikayelerin bir parçası olmanın ve aynı yolda yürümenin heyecanındayız” yorumlarını yapıyor.

Yeni nesil bir model

Kadın girişimcilere özel olarak tasarlanmış güçlü bir destek modeli sunan program, 19 Kasım Kadın Girişimciler Günü’nde duyuruldu. 2024 yılında başlayacak program için başvurular 11 Aralık 2023 tarihine dek devam edecek. 6 ay sürecek olan mentorluk programı, yeni nesil bir modelle kadın girişimcilerin gücüne güç katacak. 100 kadın girişimcinin yer alacağı programda, alanında uzman 100 mentor girişimcilerle deneyimlerini paylaşacak. Böylece her bir girişimcinin işi, sektörü ve bireysel ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik alması sağlanacak. Programa 1 milyon TL cirosu olan tüm kadın girişimciler https://binyaprak.com/kadin- girisimci-mentorluk-programi üzerinden başvurabiliyor.

Girişimciler bu programla ayrıca mentorlar ve iş dünyasından fikir önderlerinin yer alacağı güçlü bir ağa katılım fırsatı bulacaklar. Böylece işlerini büyütmek ve dönüştürmek için bu ağdan ve yeni iş birlikleri olasılıklarından da yararlanabilecekler.

İş birliğinin gücü

BinYaprak Kadın Girişimci Mentorluk Programı’nın fark yarattığı alanlardan biri de, kapsamlı bir iş birliğini içeriyor olması. Programa; Arya Women Investment Platform , Ankara TEKMER, DEİK - Türkiye, EDPR, Endeavor Türkiye, Kadir Has Üniversitesi Silivri Teknopark, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, GYİAD Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği, TÜBİTAK, TÜSİAD, TURKONFED - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Van Teknokent, Viveka, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği de katkı ve destek veriyor.

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