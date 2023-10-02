100 yıl sonra yeniden demiryolu!

Eskişehir’de ilk sanayi tesisleri, fabrikalar 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında kuruldu. Lokomotif-vagon üreten, Devrim otomobilini yapan TÜRASAŞ’ın temellerini oluşturan Cer atölyesi Eskişehir sanayisinin de lokomotifiydi! Eskişehir’e “demiryolu şehri” unvanını kazandırmıştı!

Tuğla-kiremit, kereste, şarap, un fabrikaları demiryolu hattı boyunca dizilmişti. Organize Sanayi Bölgesi ismi kullanımda olmadığı için bölgeye “Fabrikalar Bölgesi” denildi…

Fabrikaların orada kurulmasının tek bir nedeni vardı!

Demiryolu! Eskişehir, demiryolunun avantajını çok iyi kullandı. O yıllarda sanayici lojistik anlamda sıkıntı çekmedi.

Günümüzde bölge “Fabrikalar Bölgesi” ismiyle anılmaya devam etse de artık üretim yerine eğlence ve alışveriş merkezlerinin olduğu bir alanı anlatıyor.

Eskişehir OSB 1973 yılında kuruluncaya kadar birçok fabrika burada üretime devam etti. Daha sonra OSB’ye taşınmaya başladı. Fabrikalar Bölgesi ile OSB arasında bir fark vardı!

Demiryolu!

OSB’nin kıyısında demiryolu vardı ne yazık ki bağlantısı yoktu. Hasanbey Lojistik Merkezi ile OSB arasında 5 kilometrelik demiryolu yapılması planlandı. Ancak bu yol aradan geçen 20 yılda ne yazık ki yapılamadı.

2014 yılında Ulaştırma Bakanlığı ile bu yolun yapılması için Eskişehir Sanayi Odası ve OSB protokol yaptı.

Arada bir bakanlar, müjde verdi:

Eskişehir OSB ile Hasanbey lojistik köyü birbirine bağlanacak!

Bu yıl OSB ile bakanlık arasında bir protokol daha yapıldı. Sanayici bu kez umutlu! Demiryolunun fabrikalarının içine kadar girebileceği bir sistemin hayata geçmesini umut ediyor. 100 yıl önce demiryolunu kullanan Eskişehir sanayicisi yeniden demiryolunun avantajını kullanabilmek için protokollerin hayata geçmesini bekliyor.

Dev yatırım bürokrasiye takılmasın!

Ülkemizin önemli kuruluşlarından biri olan Erciyas Holding, Eskişehir’e 100 milyon dolarlık akıllı vagon yatırımı yapacak. OSB Başkanı Nadir Küpeli, Eskişehir’e yapılacak bu yatırımın bir an önce başlaması için çaba gösteriyor. Sürecin uzamasından rahatsız: Bürokrasi ve yasal süreçler! Aşacağız, temel atma noktasına geleceğiz!