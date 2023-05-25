16 yaşında komilikle işe başlayan Aymutlu 3 bin kişiye iş imkânı sağlıyor

Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, 2023 sonuna kadar restoran sayısını 70’e çıkarmayı hedefliyor. Bu sene ayrıca Londra ve Amerika’da Happy Moon’s açmayı planlayan Aymutlu “Hedeflerimiz büyük ve emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz” yorumunu yapıyor.

Girişimcilik öykünüz nasıl başladı?

1975 yılında Sivas’ta doğdum. Ailevi nedenlerden dolayı okulumu yarıda bırakmak zorunda kaldım. 16 yaşında komi olarak çalışma hayatına başladım. Garsonluk ve barmenlik yaptıktan sonra bir cafe&restoran’da 5 yıl yöneticilik yaptım.

Birçok iş tecrübem oldu. Bu işlerin içinde kendimi çok mutlu hissettiğim yerler de oldu fakat bunlardan en önemlisi, o zamanlar Türkiye’de ilk şubesini açmış olan yabancı kökenli bir restorandı. İşin tüm inceliklerini öğrenirken, kendi işimi kurmanın hayali içindeydim. Baktım her şeyi yapıyorum “Neden kendi markamı yaratmıyorum ki” dedim.

İlk adımı nasıl attınız?

Sonunda kendimi hazır hissettiğim ilk anda, 1999’da Kadıköy’de hayallerimi gerçekleştirecek ilk şubemi açtım. Borçlarla açtık, bir sermayemiz yoktu.

Eşim de bu süreçte aynı sektörde çalışmayı sürdürdü. Nihayetinde ne olacağını bilemiyorduk. Tabii bu süreçte ajanslarla çalışacak maddi gücümüz yoktu. Pazarlama kitapları aldık, dünyadaki örneklerine baktık. Tüm renk seçimleri ve marka ilhamını kendi kendimize, büyük çabalarla yarattık. Mekânın isminin de, soyadım ‘Aymutlu’nun İngilizcesi olan ‘Happy Moon’s’ olmasına karar verdim.

Nasıl bir konumlandırma yaptınız?

Ulaşılabilir lüks kavramını; doğru hizmet anlayışı, doğru lezzet ve doğru fiyatla buluşturarak müşterilerimize sunmayı hedefledim. Konseptimizle ve fiyat politikamızla herkesi kucaklamak istedik.

İkinci şubemizi Şaşkınbakkal’da açtık, ara sokaktaydı. O dönemde restorancılıkla ilgili pek kaynak yoktu bu yüzden ben de yabancı pazarlama kitaplarını okudum. Oradaki yöntemleri uyguladık. Beş yıl boyunca tek tek tuğlaları koyduk. Geldiğimiz noktada bunu başardığımıza inanıyorum.

Büyümeyi nasıl başardınız?

Doğru zamanda mağaza açtım, ülkenin büyümesi, AVM’lerin büyümesi benim de büyümemi sağladı.

Eski çalıştığım patronlarımdan bana ortaklık teklif edenler oldu, şimdi bile hala ‘Gel bizim markayı da büyütelim’ diyenler var.

Alaylı olmanın en büyük faydası bu işin her yönünü 360 derece görebilmenizi sağlaması. Olaylara her perspektiften bakabildiğim için çok şanslıyım.

Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutuyoruz. Müşterilerimizi anlamak, onlara her zaman daha iyisini sunmak için çalışıyoruz.

Müşteri memnuniyetini yüksek tutmak isteyen bir işletme nelere dikkat etmeli?

Aslında bunun formülü çok basittir. Örneğin bir müşteri ilk geldiğinde nasıl karşılandığına önem verir. Masaya oturduğunda menüyü hızla sunmanız gerekir. Menüye bakıp, kararını verdikten sonra hızlıca siparişi almanız şarttır.

Yemeğin hızlı servis edilmesi çok önemlidir. Maksimum 20 dakikada yemek gelmeli. Siparişten sonra, garsonun masayı hızla toplaması gerekir.

Masa toplandıktan sonra garson “Çay, kahve tatlı alır mısınız?” diye sormasında fayda vardır, çünkü ciro burada artar

En son adımsa hesabın 3 dakika içinde gelmesidir. İlgi, güleryüz ve sürat her zaman memnuniyeti artırır.

2023 hedefleriniz ne?

Yenilikçi olmaya özen gösteriyor, operasyonumuzdan ve müşterimizden kopmadan tüm süreçlerimizi yönetiyoruz.

Kendi çabalarımızla geldiğimiz noktada bugün 57 şubemiz var. 2023 sonuna kadar 70 şubeye ulaşmış olacağız. 3 İkon, 4 Bob’s, 1 şube No 54 Kebap & Steak, diğerleri Happy Moon’s. Tüm şubelerde toplam 3 bin kişi çalışıyor.

Happy Moon’s Grup’un çatısının altında diğer restoran seçeneklerinin de olmasını istiyoruz. Bunu adım adım yapıyoruz; Happy Moon’s, İkon, Bob’s ve No.54 Kebap&Steak olarak. Yakın zamanda Çin mutfağı restoranları açacağız.

2023 planında Londra ve Amerika’da Happy Moon’s açmak var. Yurtdışına giden ilk Türk restoran zinciri olmayı istiyoruz. Hedeflerimiz büyük ve emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz.